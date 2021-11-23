كشفت مدير فرع معهد ريادة الأعمال الوطني «ريادة» بالدمام نورة الملحم، عن وجود شرطين لاعتماد تمويل التجارة الإلكترونية؛ ممثلة في وجود مقر ثابت للمتابعة، إضافة إلى تخصص البرمجة لصاحب المشروع بالنسبة لمشاريع التطبيقات الإلكترونية، وأشارت الى أن الحد الأقصى للتمويل 300 ألف ريال ضمن برنامج «مسار الناشئ»، جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية (الإثنين).وقالت الملحم: «كانت المشاريع في الفترة الماضية محصورة في أنشطة «بيع ورد، مطاعم، مشاغل»، وخلال السنوات الخمس الأخيرة اختلف الوضع، وبدأ المعهد في تلقي طلبات بعض الأنشطة مثل «ضيافة الأطفال، كوفي شوب»، وتطرقت الى أن «ريادة» لا يدعم أنشطة العقار والمقاولات والمواشي، مع اشتراطه التفرغ في الأنشطة الأخرى.وأوضحت أن عدد القروض المعتمدة حتى الآن بلغ 35.455 قرضا، بقيمة 6.9 مليار ريال، ويبلغ عدد المشاريع تحت التأسيس 1857 مشروعا، بينما بلغ عدد المشاريع التي افتتحت 15.137 مشروعا، وعن الدفعات المستلمة بينت الملحم أن قيمتها بلغت نحو 3.55 مليار ريال، ساهمت في خلق أكثر من 46 ألف وظيفة. ولفتت الى أن «ريادة» يدعم 4 أنشطة ممثلة في القطاعات «الخدمية، التجارية، الصناعية، المهنية»، إضافة إلى دعم مجموعة من البرامج المنوعة والمكثفة التي تقدم منظومة متكاملة من الخدمات.وأشارت الى أن «ريادة» يدعم المسار الناشئ؛ بهدف مساعدة الشباب من الجنسين، ويخدم الفئات العمرية ما بين 21 و55 عاما، عبر تقديم الدعم المالي من خلال الشريك الاستراتيجي والممول الرئيسي بنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى دعمه الخريجين في 10 تخصصات هي: «ضيافة الأطفال، والاشعة، ومعامل تركيب وصناعة الاسنان، وأنشطة المختبرات الطبية، وعيادات الاسنان، ومعامل النظارات، والبصريات، والصيدليات في المناطق الواعدة، ومراكز العلاج الطبيعي، والمراكز الرياضية، والرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة».وأعلنت أن سقف التمويل يصل إلى 500 ألف ريال، ويدعم المعهد منتج العربات المتنقلة، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، تماشياً مع قرار السماح بالترخيص للعربات المتنقلة.