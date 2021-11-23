واصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) تراجعه الحاد لليوم الثالث بنهاية تداولاته أمس (الإثنين)، منخفضا بنسبة 2.74% فاقداً 314 نقطة، وأغلق عند مستوى 11.172 نقطة، مسجلا أدنى مستوى منذ 3 أشهر، بتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليار ريال، ويعد التراجع هو الأكبر نقطيا بدءا من شهر أكتوبر لعام 2020.وتراجع السهم الأعلى في المؤشر «الراجحي» بنسبة 5% بتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليون سهم، فيما تراجعت أسهم «سابك، وأرامكو، والأهلي، والإنماء» بنسب تتراوح بين 2- 4%، وتصدر سهم «طيبة» التراجعات بالنسبة القصوى، عقب أحقية أرباح نقدية استثنائية بقيمة 4 ريالات للسهم.وانخفضت أسهم 188 شركة، فيما ارتفعت أسهم 13 شركة فقط، وحافظت أسهم شركتين على مستوياتهما دون تغيير، وكسرت القيمة السوقية لمؤشر سوق الأسهم مستوى 10 تريليونات ريال، لتتراجع قيمة الشركات المدرجة إلى 9.9 تريليون ريال بنهاية جلسة أمس (الاثنين).