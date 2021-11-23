أظهر تقرير حديث إدخال تحسينات بميناء الجبيل التجاري، لتمكين الميناء من مناولة 1.8 مليون حاوية سنويا بمقاس 20، بما ينعكس عنه زيادة حجم الصادرات، وسيكون للمصدّرين السعوديين القدرة تقليل انبعاثات الكربون بشكل مباشر.ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، يمثل نقل البضائع بالشاحنات نحو 25% من انبعاثات النقل العالمية، بالرغم أن 60% من الحاويات المعالجة من قبل مشغلي الشحن في منطقة الجبيل يتم نقلها حاليًا عبر الميناء، فيما يتم نقل الـ40% المتبقية عبر طريق الدمام السريع.وقال العضو المنتدب لإحدى الشركات العاملة في تطوير الميناء جيسون فرينش: «يتم العمل مع هيئة الموانئ والشركات الكبرى، لتحويل نقل الحاويات إلى الميناء، بما يتماشى مع رؤية 2030».