حصلت عصائر «فارمز سيلكت» أحد منتجات شركة المراعي على الجائزة الأولى «سوبر ستار» كأفضل منتج ابتكاري في سوق المملكة العربية السعودية بحسب دراسة لشركة نيلسون تحلل السلوك الشرائي للمستهلكين إزاء منتجات الشركات المختلفة حول العالم.

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي لمنتجات الألبان والعصائر عمر سالم: «إننا نتفهم أهمية اتخاذ الخيارات الأصح للفرد والعائلة، ولهذا نقدم عصائرنا بأجود أنواع الفاكهة التي تأتي من قلب الطبيعة لنوفر للمستهلك منتجاً مغذياً ولذيذاً. كما أننا نعتز بقدراتنا العالية على تطوير وتقديم منتجات ذات جودة متميزة نوفر موادها من أفضل الأماكن حول العالم».

يذكر أن شركة المراعي هي أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، وتتصدر قائمة العلامات التجارية ذات السمعة الأفضل بين المستهلكين في السعودية.