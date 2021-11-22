الحاسوب الرفيع والخفيف مقاس 14 بوصة يعزز الاتصال ويوفر تجربة متكاملة تسهل استخدامه في المنزل وأثناء التنقل

تزداد الحاجة يوماً بعد يوم إلى مواصفات عالية وموثوقة للاتصال الخلوي في ظل بحث المستهلكين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية عن تجربة حاسوبية سريعة وفعالة بأسعار معقولة. ولتلبية هذه الحاجة، أطلقت شركة لينوفو حاسوبها المحمول IdeaPad 5G في المملكة حصرياً عبر شركة الاتصالات السعودية «STC».

ويتميّز هذا الحاسوب المحمول بشاشة عرض مقاس 14 بوصة وتصميم أنيق صدفي الشكل ولون فضي فاتح، ويوفر سرعة اتصال فائقة بفضل شبكة الجيل الخامس 5G والتي تدعم الترددات التي تقل عن 6 جيجاهرتز وشبكة 4G LTE الموثوقة واتصال قوي عبر شبكة Wi-Fi 5.

وقد صُمّم هذا الحاسوب ليلبي احتياجات ذوي المهام المتعددة الذين يرغبون بإنجاز أعمالهم في المنزل، والمكتب أو أثناء التنقل. ويتمتّع بهيكل رفيع وخفيف الوزن ولا يملك مروحة، بالإضافة إلى نظام تشغيلWindows 10 وحامل بطاقة SIM المثبتة فيه. وفي الحالات التي لا يكون فيها الاتصال بشبكة الجيل الخامس 5G متاحاً، يستطيع المستخدمون الاستمتاع بدرجة أعلى من الأمان وموثوقية عالية بفضل خاصية الاتصال بشبكة 4G LTE.

أما أداء حاسوبIdeaPad 5G وفعاليته، فتُعزيان إلى منصة الحوسبة Qualcomm® Snapdragon™ 8cx 5Gالرائدة وجرافيك Qualcomm® Adreno™ 680 ونظام الاتصال Qualcomm® Snapdragon™ X55 Modem-RF. وبذلك، يتيح هذا الحاسوب المبتكر المتصل بشبكة 5G للمستخدمين تنزيل الأفلام وإجراء المكالمات وإرسال الرسائل الإلكترونية من أي مكان تقريباً بسرعة أكبر بفضل استخدام بطاقة 5G sim card من شركة الاتصالات السعودية «STC».

ويمكن بث المحتوى بوضوح عالي الدقة من خلال شاشة العرض IPS التي تمتاز بدرجة سطوع 300 نت للحصول على صورة غنية بالألوان وقدرة عرض 100% بفضل سلسلة التدرج اللوني العالية الجودة sRGB. وبالإضافة إلى IdeaPad 5G، يتوفر كذلك في متاجر «إس تي سي السعودية» حاسوب لينوفو مقاس 14 بوصة من طراز IdeaPad 4G/LTE المجهّز بمنصة الحوسبة Snapdragon 8c التي تضمن الأداء السلس والسريع الاستجابة للمستخدمين الراغبين بإنجاز أعمالهم والتعلم واللعب. ويحصل المستهلكون من خلال حاسوبي IdeaPad 5G وIdeaPad 4G/LTE على ذاكرة LPDDR4X بسعة 8 جيجابايت وPCIe SSD بسعة تخزين 512 جيجابايت.

ولمستخدمي حاسوبي IdeaPad 5G و4G/LTE الراغبين بالحصول على تجربة حاسوبية أكثر متعة، فيستطيعون الاستمتاع بتجربة صوت واضح بفضل مكبرات الصوت الأمامية المدعّمة بتقنية Dolby Audio™، وذلك بالإضافة إلى ميكروفون مزدوج يضمن وضوح المكالمات عبر الإنترنت في كافة الأوقات.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الاتصال السريع يعني أيضاً القدرة على تشغيل الجهاز بسرعة في أي مكان وزمان. فوضع الاستعداد Modern Standby يضمن جهوزية حاسوب IdeaPad 5G المحمول في كافة الأوقات وبسرعة فائقة. ولضمان المزيد من الأمان، يمكن للمستخدمين الولوج إلى الحاسوب ببساطة عبر بصمة الوجه من خلال كاميرا الأشعة تحت الحمراء المدمجة والمثبتة في الجزء العلوي من شاشته الرفيعة. وتسهم هذه الشاشة بحدودها الرفيعة في توفير مساحة عرض بنسبة 90% تتيح المشاهدة اللوحية على نطاق موسّع.

ويمتاز حاسوب IdeaPad 5G من لينوفو بوزنه الخفيف الذي يبلغ 1.2 كلغ وثخانة 14.9 ملم وبطارية بقدرة 51 واط في الساعة، وذلك بالإضافة إلى تقنية لينوفو للشحن السريع Rapid Charge Express. ويُعد هذا الحاسوب بذلك حاسوب الجيل الجديد الذي يزوّد المستخدمين بالطاقة على مدار الساعة. فهو مجهّز ببطارية تتيح إعادة تشغيل مقاطع الفيديو لغاية 20 ساعة وقدرة على إعادة شحن ثلاث ساعات خلال 15 دقيقة فقط من الشحن في وضع الاستعداد أو عند وقف التشغيل، وذلك باستخدام سلك واحد ومنفذ كامل الوظائف من طرازUSB Type-C®.

الأجهزة المتوفرة والتسعير

يتوفر حاسوب IdeaPad 4G المحمول اليوم في المملكة بسعر 3.747.75 ريال وحاسوب IdeaPad 5G بسعر 4.747.75 ريال في مختلف متاجر شركة الاتصالات السعودية «STC»،وعلى تطبيقها الخاص. وللحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://my.stc/devices?data=aT1QMDAyMDc=.

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