وقعت أكاديمية أكسفورد السعودية اتفاقية تمويل مع البنك الأهلي السعودي لشراء طائرات تدريب جديدة تلبية للطلب المتزايد على التدريب على الطيران في فرعها الموجود بمطار الملك فهد في المملكة العربية السعودية، وتماشياً مع خططها التوسعية داخل المملكة وخارجها.وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية أكسفورد السعودية الكابتن لاري ويد: «إن هذه الاتفاقية ستصب في صالح صناعة تدريب الطيران في السعودية، وجاءت خطط أكاديمية أكسفورد السعودية لتمكينها من تحقيق رؤيتها لتكون الوجهة الأولى عالمياً لتدريب الطيران».وأوضح البنك الأهلي السعودي، أن المشاركة مع أكاديمية أكسفورد السعودية ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال تعزيز توطين مجال الطيران المدني والتجاري.