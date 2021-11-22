في خطوة نحو تمكين وتأهيل الشباب السعودي وتعزيز برنامج التدريب ودعم خطط التوطين في مجال تقنية وصيانة السيارات، ضمن برامج التصنيع الوطني وتحت مظلة المركز الوطني للتنمية الصناعية، وقعت إحدى شركات السيارات المعروفة اتفاقية مع المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة لتدريب وتوظيف الخريجين.وأكد المدير التنفيذي للمعهد سالم الأسمري، أن الاتفاقية تهدف إلى رفع نسب التوطين وتأهيل الشباب السعودي في مجال تقنية وصيانة السيارات كون شركة بترومين تهتم بهذا الجانب، وهو عمل يهدف المعهد إلى تحقيقه من خلال هذه الاتفاقية، خاصة أن عدد خريجي المعهد خلال السنوات الماضية بلغ 3500 خريج.