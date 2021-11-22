سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي (تاسي) بنهاية تداولاته أمس (الأحد) تراجعا حادا، فقد على إثره 225 نقطة، بنسبة تراجع 1.92% ليغلق عند مستوى 11486 نقطة، ليغلق عند أدنى مستوى له في شهر ونصف، وتحديدا منذ 4 أكتوبر، إذ أغلق آنذاك عند مستوى 11467 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليار ريال، ووفقا لرصد «عكاظ» فقد تراجع المؤشر في جلسة واحدة 197.12 مليار ريال من قيمته السوقية.وتراجعت 6 شركات بأكثر من 5%، ممثلة في شركات «تكوين، نسيج، فتيحي، ريدان، الجوف الزراعية، ميدغلف»، وبلغ إجمالي الشركات التي أغلقت منخفضة 186 شركة.واستحوذ سهم مصرف الراجحي على أكثر من 8% من قيمة التداولات، وبلغت قيمة تداولاته 470.09 مليون ريال، ويعد الأعلى وزنا في المؤشر، وساهم في خفض المؤشر 48 نقطة خلال التداولات أمس (الأحد)، فيما شهدت شركات «صدر، صدق، شمس، العربية» تداول 5% من أسهمها المصدرة وأكثر خلال جلسة واحدة.وأغلقت أسهم 44 شركة عند مستوى لا يتجاوز 5% صعودا منذ أدنى قاع سنوي سجلته، وهي شركات: «البحري، أسلاك، أنابيب السعودية، معدنية، صناعة الورق، أسمنت حائل، أسمنت أم القرى، أسمنت اليمامة، أسمنت الجنوب، أسمنت الجوف، الكابلات، أميانتيت، صادرات، سيسكو، الأصيل، مجموعة الحكير، ريدان، تهامة، العربية، ساكو، الحكير، العثيم، أنعام، بن داوود، صافولا، وفرة، المراعي، تنمية، الأسماك، الشرقية للتنمية، الباحة، ولاء، اتحاد الخليج، أسيج، الاتحاد، الصقر للتأمين، اكسا، الخليجية العامة، بروج، أمانة، عناية، تعليم ريت، الخبير ريت، الأندلس».