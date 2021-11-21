التقطوا الصورة التي تعجبكم أينما كنتم مع الكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل وسجلوا مدونات الفيديو كالمحترفين من خلال تسجيل فيديو السيلفي بدقة 4K و32 ميجابكسل بفضل التسجيل المستمر بالكاميرا الأمامية والخلفية

يواجه جميعنا الكثير من التحديات قبل نشر صورنا على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. أولاً، يتعين علينا اختيار موضوع يستحق المشاركة ثم التقاط صورة جميلة أو تصوير مقطع فيديو جيد، مع تسليط الضوء على ما هو مثير للاهتمام في هذا الموضوع. ثم بالطبع نحتاج إلى تعديل تلك الصورة أو مقطع الفيديو قبل النشر. وفي بعض الأحيان، قد نحتاج إلى إعادة تنظيم صورنا وتعديلها للتأكد من أنها ممتازة قبل أن نبث تدوينتنا مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي، في حين نحتاج أحياناً أخرى إلى تعديل بعض اللقطات في مقطع من الفيديو. ويجب ألا ننسى اللمسات الأخيرة لجعلها لقطة ممتازة. يا له من عملٍ شاقٍ! أصبح الآن بإمكانكم التقاط اللحظات الجاهزة للنشر فوراً بطريقة أسهل من أي وقت مضى باستخدام هاتف HUAWEI nova 9 رائد عصره وملك الكاميرات.

هاتف HUAWEI nova 9 باللون رقم 9

التقطوا أروع الصور ضمن سيناريوهات إضافية مع كاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل

يملك هاتف HUAWEI nova 9كل ما يخوله التباهي بسمعة هذه العلامة التجارية التي تمتاز بقدراتها العالية في التصوير. فقد تمّ تزويد هذا الهاتف الذكي بنظام جديد لكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل الرباعية والمدعّمة بالذكاء الاصطناعي والتي تضمّ كاميرا رئيسية فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر مقاس 1/1.56 بوصة، وهو المستشعر الأكبر حتى اليوم في سلسلة HUAWEI nova للهواتف الذكية. ولا يتيح لكم استخدام هذا المستشعر الكبير التقاط صور عالية الدقة فحسب، بل يسمح لكم أيضاً رؤية أدقّ التفاصيل بوضوح عالٍ حتى عند تقريب الصورة وقصّها. وتتضمن إعدادات الكاميرا أيضاً كاميرا بزاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل والتي تمكنكم من التقاط صور واسعة النطاق وصور جماعية، بالإضافة إلى كاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل التي تضيف تأثيرات وضع البوكيه إلى صوركم وكاميرا ماكرو للتقريب التي تمكنكم من التقاط الصور عن قرب حتى 4 سم.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتّع هذا الهاتف بميزة رئيسية أخرى هي مجموعة مرشحات ألوان (CFA) RYYB التي تُعتبر ميزة حصرية في هواتف هواوي الذكية والرائدة، حيث يستطيع المستشعر الكبير جمع نسبة ضوء أكثر بـ 40% مقارنة بكاميرات الهواتف الذكية الأخرى التي تستخدم مستشعر RGGB CFA. وتتيح نسبة الضوء الإضافية لهاتف HUAWEI nova 9 التقاط صور أكثر وضوحاً في الأماكن المنخفضة الإضاءة بما يعزز أهمية هذه الكاميرا المتعددة الاستخدامات، سواء كنتم تلتقطون لحظات غروب الشمس أو شروقها أو تتواجدون في أحد المطاعم ذات الإضاءة المنخفضة.

دعوا العالم يرى جمالكم

لا تكتمل تجربة مشاركة الصور على منصات التواصل الاجتماعي من دون صور السيلفي الرائعة! فقد تمّ تزويد الكاميرا الأمامية العالية الوضوح بدقة 32 ميجابكسل في هاتف HUAWEI nova 9 بمستشعر كبير مقاس 1/2.8 بوصة يمتاز بدقته العالية وقدرته على استشعار الضوء. وتستطيعون من خلال الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية في هاتف HUAWEI nova 9 التقاط الصور ومقاطع الفيديو العالية الجودة، حيث تتيح لكم تقنية محرك صور XD Fusion Engine الثورية والرائدة في هاتف هواوي الحفاظ على أدق التفاصيل وأروعها في كل ما تلتقطونه من صور ومقاطع فيديو باستخدام هاتف HUAWEI nova 9.

بالإضافة إلى ما سبق، يوفر هاتف HUAWEI nova 9 كذلك تأثيرات تجميلية لصور السيلفي تجعل لون البشرة وقوامها تبدو حقيقية وطبيعية في مصادر وخلفيات ضوء معقدة. وترتكز خوارزميات صور السيلفي في الوضع الليلي Super Night Selfie على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإضاءة حول البقع الداكنة والحدّ من الازدحام الرقمي في الصور. وبذلك، تسهم هذه المزايا مجتمعةً في جعل كافة صور السيلفي التي تلتقطونها باستخدام هاتف HUAWEI nova 9 جاهزة تماماً للنشر منذ لحظة ضغطكم على زرّ التصوير.

تجربة جديدة لتصوير مدونات الفيديو في متناول يديك

تستطيعون بفضل الخاصية الجديدة للتسجيل المستمر بالكاميرا الأمامية والخلفية في هاتف HUAWEI nova 9 التقاط أي من الجانبين الأمامي والخلفي في فيديو واحد من دون الحاجة إلى أي تعديل، حيث يمكنكم بواسطة الفيديو ذي العرض المزدوج إظهار كلا الجانبين في الوقت نفسه بكل بساطة!

أما تطبيق Petal Clip، فيتيح لكم الاختيار من بين مجموعة متنوعة من قوالب وسمات الفيديو قبل نشر مدونات الفيديو أو غيرها من الفيديوهات الخاصة بكم على منصات التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة. وقد أصبحت عمليات التعديل المعقدة أسهل بكثير بفضل خاصيتي Video Search وOne-Click Video Creation. وفي حال التقطتم صورة أعجبتكم كثيراً ورغبتم في مشاركتها مع العالم أو أصدقائكم وعائلتكم، تستطيعون ببساطة تحميلها على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي المفضلة لديكم. ويقدّم لكم هاتف HUAWEI nova 9 الذي يعمل بنظام EMUI 12 تجربة الاستخدام الذكي والسلس، وذلك إلى جانب متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر والآمن الذي يستطيع المستخدمون من خلاله تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات العالية الجودة.

لا يتمتع الإصدار العصري الأخير من سلسلة هواتف HUAWEI nova الشهيرة بكاميرا رائعة فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل ومزايا مبتكرة في الكاميرا الأمامية فحسب، بل إنه يمتاز بتصميم مذهل يزيده جمالاً اللون الفريد رقم 9 – Colour No. 9 وشاشة منحنية مقاس 6.57 بوصة بمعدل تحديث يصل لغاية 120 هرتز و تقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط ومجموعة من المزايا الرائعة للجهاز الفائق ونظام EMUI 12 التي تجعل هاتف Huawei nova 9 رائد عصره وملك الكاميرات الجهاز الأكثر جاذبية الذي ترغبون بامتلاكه على الفور.

السعر والتوافر وعروض HUAWEI Care

سيتوفر هاتف HUAWEI nova 9 للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية باللونين اللون رقم 9 والأسود الجديد بدءا من 17 نوفمبر 2021 بسعر 1899 ريالاً عبر متجر هواوي الإلكتروني وعدد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة. خلال الطلب المسبق، سيحصل المستهلكون على حزمة هدايا تقدر قيمتها بـ 883 ريالاً.

سماعات HUAWEI FreeBuds Pro، اشتراك مجاني لمدة شهر في HUAWEI Mobile Cloud مع 200 جيجابايت، اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في HUAWEI Music، اشتراك مجاني لمدة شهر في HUAWEI Video و اشتراك مجاني في STARZPLAY VIP لمدة شهرين. بالإضافة إلى ذلك، توفر HUAWEI حماية مجانية لمدة عام واحد لرعاية الشاشة من HUAWEI بمبلغ 129 ريالاً وحماية من الأضرار العرضية لمدة عامين بمبلغ 299 ريالاً لمستخدمي HUAWEI nova 9 الجدد كمزايا حصرية، والتي يمكن المطالبة بها عبر الإنترنت أو من خلال متاجر Huawei.