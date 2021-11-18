• تهدف هذه الخطوة إلى تحسين عمليات التوزيع وخدمات البائعين وخلق مئات الوظائف لشركاء أمازون في خدمات التوصيل • ستسهم المراكز في توسيع شبكة التوزيع المحلية لأمازون وإتاحة عمليات التوصيل السريع في نفس اليوم واليوم التالي لمزيد من العملاء في السعودية





أعلنت «أمازون» افتتاح خمسة مراكز توزيع جديدة في السعودية، وتحديداً في جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأبها، والدمام، فيما ستكون المباني الجديدة جاهزة للعمل بكامل طاقتها قبل بدء موسم تخفيضات الجمعة البيضاء لهذا العام، وكذلك إتاحة عمليات التوصيل السريع في نفس اليوم واليوم التالي للطلبات المقدمة قبل منتصف الليل للعملاء في هذه المناطق.

وتعكس المراكز الجديدة خبرة «أمازون» التشغيلية التي تتجاوز 20 عاماً، إضافة إلى تطوراتها التكنولوجية، واستثماراتها في البنى التحتية للنقل، التي من شأنها أن توفر خدمة توصيل أسرع وأكثر مرونة للمزيد من العملاء.

وستمتد مراكز التوزيع الخمسة الجديدة على مساحة بناء إجمالية قدرها 36 ألف متر مربع، وسيسهم افتتاحها في خلق المئات من فرص العمل لشركاء «أمازون» في خدمات التوصيل خلال فترة تخفيضات «الجمعة البيضاء» ومواسم الأعياد، إلى جانب الوظائف التي ستُوجدها «أمازون» داخل هذه المراكز، مما يعزز مجموعة المواهب السعودية المتنامية لدى أمازون.

وتلعب هذه المباني الجديدة دوراً رئيسياً في تسريع عملية توصيل الطلبات إلى العملاء، التي تتم بدءاً من شحن المنتج المطلوب من مستودع ومركز فرز أمازون إلى مركز التوزيع، ومن ثم تحميله وتسليمه إلى العميل.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا براشانت ساران: «سنستمر في تنفيذ خططنا الاستثمارية في السعودية، وإعلاننا افتتاح خمسة مراكز توزيع جديدة هو خير دليل على ذلك. ستعتمد هذه المراكز على أحدث التقنيات من أمازون، وذلك لضمان تجربة توصيل عالية الكفاءة لعملائنا في كلٍّ من جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والدمام، التي يقطنها نحو 9 ملايين شخص. وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلتنا تعزيز خدماتنا السريعة والمريحة على مستوى جميع أنحاء السعودية».

وتم تصميم المباني الجديدة وفقاً لمعايير «أمازون» الخاصة بالسلامة ومرافق الرعاية، فضلاً عن أنظمة متطورة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة، بما يتماشى مع التزام شركة «أمازون» بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية على مستوى عملياتها بحلول العام 2040.

ولضمان بيئة عمل مريحة، ستتم مراقبة أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف بانتظام، وخفض استهلاك الطاقة غير الضروري. وتمضي شركة «أمازون» قدماً في طريقها لتشغيل عملياتها الدولية من خلال استخدام الطاقات المتجددة بنسبة 100% بحلول العام 2025، في حين وصلت هذه النسبة إلى 65% في عام 2020، لتصبح أمازون حالياً أكبر مشترٍ للطاقة المتجددة في العالم.

وتلتزم «أمازون» بتقديم أجور تنافسية لموظفيها، إضافة إلى البدلات المتاحة من اليوم الأول للتوظيف، وبرامج التدريب المميزة. كما تضع الشركة سلامة وصحة موظفيها في قمة أولوياتها، إذ استثمرت خلال عامي 2020 و2021 أكثر من 15 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم (أي ما يعادل 56.3 مليار ريال سعودي) للمساعدة في الحفاظ على سلامة الموظفين وتوصيل الطلبات للعملاء. وشمل ذلك تنفيذ أكثر من 150 عملية تحسين للعمليات، بما في ذلك التنظيف والتعقيم الشامل لمرافقها، واتباع سياسات فعَّالة للتباعد الاجتماعي، وغيرها من التدابير.

وفي وقتٍ سابقٍ من هذا العام، كانت أمازون قد أعلنت مجموعة من الاستثمارات في البنى التحتية بما في ذلك افتتاح 11 مركزاً جديداً، وذلك في خطوة لتعزيز تجربة العملاء في السعودية، وخلق 1500 وظيفة جديدة ومئات الفرص مع الشركاء.