كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أبرز مخالفات وغرامات تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونياً) التي ستبدأ في 4 ديسمبر2021، إذ أوضحت أن مخالفة عدم إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيا تبدأ بغرامة مالية قدرها 5000 ريال، في حين أن مخالفة عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة الضريبية المبسطة، ومخالفة عدم كتابة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمنشأة التي قامت بعملية الشراء بالفواتير الضريبية، ومخالفة عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يُعيق إصدار الفواتير الإلكترونية، تبدأ عقوبتها بإنذار المنشأة.وأوضحت الهيئة أن مخالفة حذف أو تعديل الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها تبدأ بغرامة مالية 10 آلاف ريال، لافتة إلى أن جميع الغرامات تُطبق وفقًا لنوع المخالفة وعدد مرات تكرارها.