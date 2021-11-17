كشف مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» المكلّف عبدالله الراشد، أن الإبداع ضرورة وليس ترفًا، لافتا إلى أنه وفقاً لتقديرات اليونسكو، فإن الصناعة الإبداعية سجلت إيرادات سنوية تبلغ 2.25 تريليون دولار، وصادرات علمية تفوق 250 مليار دولار، منوها إلى أن الاقتصاد الإبداعي يوفر 30 مليون وظيفة تقريباً على مستوى العالم.وأظهرت جلسة حوارية بعنوان «الشرقية في خارطة الإبداع الوطني والإقليمي»، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، أخيرا، في حفل ختام مبادرة (الشرقية تبدع)، التي أطلقها المركز، وشارك بها أكثر من 150 جهة في المنطقة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، أن المنطقة الشرقية مؤهلة لتكون الوجهة الأولى للإبداع في المملكة خلال السنوات الثلاث القادمة.وأكد أحد مؤسسي مركز إثراء المهندس فؤاد الذرمان، خلال الجلسة الحوارية، أن تأثير البيئة العمرانية على مستقبل الإبداع بات ملموساً، معرباً عن أمله ببقاء المنطقة الشرقية الوجهة الأولى للإبداع في المملكة؛ لما لها من تأثير ومحتوى بيئي ومناخ إبداعي مناسب سواءً في التعليم أو ريادة الأعمال أو الأدب والثقافة والفن والسينما.