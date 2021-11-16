كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع معدّل التضخم في السعودية عند 0.8% خلال شهر أكتوبر 2021.وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 104.95 نقطة خلال أكتوبر 2021 وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ 104.10 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2020.وقالت الهيئة إن ارتفاع التضخم يعزي إلى الارتفاع في زيادة أسعار النقل بنسبة 6.4% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.وبينت أن ارتفاع قسم النقل متأثر بارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 21.5% التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 47.9%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي؛ نظرا لثقله في المؤشر.وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 4.8% متأثرا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 13.6%، وسجل قسم «الاتصالات» ارتفاعا بنسبة 1.2%، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.3%.في المقابل سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضا بنسبة 1.6% متأثرا بأسعار الملابس بنسبة 1.2%، كما سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفاضا بنسبة 2.2% متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 2.6%.