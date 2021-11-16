فقد مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» بنهاية تداولاته أمس (الإثنين) 76 نقطة، ليغلق عند مستوى 11.837 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالي نحو 5.94 مليار ريال.وتراجع سهم «المراكز العربية» بنسبة 5% عند 21.26 ريال، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت نحو 14.6 مليون سهم، خصوصا في ظل إلغاء صك أرض للشركة اشترته بـ1.77 مليار ريال.وهبط سهم «أنعام القابضة» بأكثر من 9%، عقب إعادته للتداول بعد تعليقه لجلسة كاملة لورود رأي معارض في تقرير المراجع الخارجي.في المقابل، تصدر سهم «طيبة للاستثمار» الارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى، وسط تداولات بلغت أكثر من مليون سهم.وكانت الشركة أعلنت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح استثنائية على المساهمين بواقع 4 ريالات للسهم بعد بيع جزء من الأسهم المملوكة في شركة «سابك للمغذيات».وارتفع سهم «التعهدات العربية» في أول يوم إدراج بالسوق السعودية، بنسبة 45% عند 104 ريالات، بزيادة 4 ريالات عن سعر الإدراج، وسط تداولات بلغت نحو 7.7 مليون سهم وبقيمة بلغت نحو 832 مليون ريال تمت عن طريق 54 ألف صفقة.