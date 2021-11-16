توقع مزارعون بالمنطقة الشرقية ارتفاع القيمة السوقية للمنتوجات الزراعية خلال الموسم الحالي، وأشاروا الى أن قلة العمالة في غالبية المزارع المنتشرة بالمنطقة تحول دون القدرة على حصاد المحصول بالكميات الاعتيادية، ما قد ينعكس عنه انخفاض نسبة الحصاد بنسبة تراوح بين 40 و50% مقارنة بالمواسم السابقة.وقال المزارع علي المرزوق: «نواجه مشكلة في توفير العمالة القادرة على حصد الانتاج في الوقت المناسب خاصة أننا في بداية الموسم، وقد تتفاقم المشكلة خلال الأسابيع القادمة تزامنا مع دخول الموسم الزراعي ذروته، لسفر العديد من العمالة إلى الخارج بشكل نهائي، وعدم عودة البعض بسبب تداعيات فايروس كورونا».وشاركه في القول المزارع عبدالحكيم المحفوظ الذي أكد بدء موسم «الكوسا» خلال الأيام الماضية، فقلة عدد العمالة رفعت التكلفة على المزارعين، ما ساهم في ارتفاع القيمة على المستهلك، وبين أن بعض المزارع التي كانت تنتج قرابة 100 ألف طن في المواسم الماضية، تراجعت إلى مابين 50 و60 ألف طن خلال الموسم الحالي، وقد تواصل المشكلة التفاقم في الأيام القادمة.وبين المزارع حسين المدن، وجود صعوبات قد تواجه المزارعين الفترة القادمة، في عدم قدرتهم على تصريف الانتاج، لمحدودية المزاد العلني «الحراج»، في السوق المركزي للخضار والفواكه بالدمام.وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن سعر كرتون الكوسا 5 كيلوغرامات نحو 5 ريالات، ويبلغ الإنتاج اليومي 7 آلاف صندوق، فيما يصل سعر الشمام الصيني إلى 10 ريالات للكرتون زنة 6 كيلوغرامات، ويقدر الإنتاج اليومي بـ15 ألف صندوق، وسعر الفلفل البارد 18 ريالا للصندوق زنة 5 كيلوغرامات، ويقدر الإنتاج اليومي بنحو 1000 صندوق.