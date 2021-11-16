كشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تقرير أصدرته أخيرا، أن إجمالي إصابات العمل للمشتركين في التأمينات الاجتماعية للسعوديين وغير السعوديين بلغت 28.202 مصاب (بمتوسط إصابة 77 فرداً بشكل يومي) خلال العام الماضي 2020.ووفقا للتقرير، فإن هناك قرابة 26 ألف مصاب يخضعون للعلاج، فيما تعافى من تلك الإصابة دون حدوث عجز 1480 فرداً، أما المتعافون ممن أصيبوا بعجز فبلغ عددهم 630 فرداً، وتوفى 84 فرداً خلال تأدية أعمالهم.وبينت مؤسسة التأمينات أن من بين المصابين 30 فرداً أعمارهم لم تتجاوز 19 عاما، وهناك 1392 مصاباً تراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما، و4763 مصاباً أعمارهم بين 25 و29 عاما، وبلغ عدد المصابين ممن تراوح أعمارهم بين 30 و34 عاما 5990 فرداً، كأعلى فئة عمرية من المصابين.وبلغ عدد المصابين من السعوديين نحو 1758 مصاباً، فيما بلغ عدد المصابين غير السعوديين 26.444 مصاباً، وكانت معظم إصابات السعوديين في مجال الصناعات التحويلية وأصيب بها 504 أفراد، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وأصيب بها 281 فرداً. واعترفت التأمينات أن عدد المشتركين في نظامها ممن هم على رأس العمل بلغ بنهاية العام الماضي 8.37 مليون فرد مشترك، منهم 95.8% يمثلون نسبة مشتركي القطاع الخاص، فيما تبلغ نسبة مشتركي القطاع الحكومي 4.2% ويبلغ عددهم 351.756 فرداًً.واستحوذت المرحلة العمرية ما بين 30 و34 عاماً على النصيب الأعلى من بين أعداد المشتركين، ويبلغ إجمالي عددهم نحو 1.57 مليون مشترك تعادل نسبتهم 19.52% من إجمالي المشتركين، وجاء في المرتبة الثانية المشتركون ممن تراوح أعمارهم بين 35 و39 عاما ويبلغ عددهم 1.45 مليون مشترك بنسبة 18.1%.