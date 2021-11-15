أعلنت علامة LG SIGNATURE، العلامة التجارية المتميزة لشركةLG Electronics، اليوم تعيين الفنان John Legend الحائز على جوائز متعددة سفيراً جديداً لها. وسيتعاون Legend مع LG SIGNATURE في الحملة القادمة خلال الأعياد المقرّرة بعنوان «Legendary Gift: the SIGNATURE» والتي سيجري من خلالها التعاون بين العلامة التجارية المتميزة لشركة «إل جي» والعلامة الخاصة بـ Legend والمعروفة باسم «LVE». وما يميز هذا التعاون هو واقع أن Legend هو من فناني جيله الأكثر شهرة وتقديراً من المجهور، علاوة على أنه أول فنان أمريكي من أصول أفريقية وواحد من بين 16 فناناً حصلوا على جوائز إيمي وغرامي وأوسكار وتوني (EGOT).

وللاحتفال بهذا التعاون، يجري اليوم إصدار أغنية جديدة للفنان John Legend مخصصة لفترة الأعياد بعنوان «You Deserve It All»، وهي متوفرة على 11 منصة بث مثل يوتيوب وسبوتيفاي وApple Music وAmazon Music وPandora وغيرها. وقد تشارك في كتابة كلمات هذه الأغنية التي أنتجها Raphael Saadiq الحائز على جائزة غرامي كلٌ من Legend والمغنية وكاتبة الأغاني الحائزة على الأسطوانة الألماسية Meghan Trainor حصرياً لعلامة LG SIGNATURE. تجدر الإشارة كذلك إلى أن Drew Kirsch المخرج الشهير الذي أخرج الأغاني المصوّرة للفنانتين Taylor Swift and Shakira هو الذي يخرج الأغنية المصورة التي من المقرر إصدارها خلال عطلة الأعياد.

وفي هذا السياق، صرح Legend قائلاً: «أشعر بحماس كبير حيال شراكتي معLG SIGNATURE في موسم الأعياد المنتظر، وأعتقد أن أغنيتي الجديدة تدور حول أهمية أن تدللوا كل من تحبون بإهدائهم الأمور الأحب إلى قلوبكم. ولا شك في أن منتجات LG SIGNATURE تمتاز بالكثير من الابتكار والإبداع والتميز. وما الأعياد سوى فرصة رائعة لقضاء أفضل الأوقات مع العائلة والأصدقاء في منزلكم حيث الراحة والسكينة، وتأتي منتجات LG SIGNATURE لتجعل تلك الأوقات أكثر متعة». ومن جانبه، قال Lee Jeong-seok، رئيس مركز التسويق العالمي لشركة LG Electronics: «تحرص شركة LG Electronics على إثبات القيمة الجمالية والقيمة التقنية لمنتجاتها من الأجهزة المنزلية الراقية تأكيداً على فلسفة العلامة التجارية LG SIGNATURE القائلة إن الفن يلهم التكنولوجيا والتكنولوجيا تكمّل الفن. ولا يوجد من هو أفضل من Legend لتجسيد هذه الفلسفة على أكمل وجه، حيث نشعر بسعادة عارمة حيال الشراكة مع فنان عظيم مثله في سعينا الدائم إلى إظهار قيمة منتجات LG SIGNATURE التي تصمد أمام اختبار الزمن لقاعدة أوسع من المستهلكين في مختلف أنحاء العالم». وبذلك، تؤكد LG SIGNATURE مرة أخرى التزامها بعقد الشراكات مع نخبة من الأفراد في مختلف المجالات والقطاعات لنشر فلسفة علامتها التجارية واستعراض حلولها المنزلية المتميزة التي تتمتع بتصاميم لا مثيل لها وجودة لا تضاهيها أي علامة تجارية أخرى. ونذكر من بين السفراء العالميين لهذه العلامة التجارية أيقونة الموضة العالمية Olivia Palermo وأفضل لاعبتين محترفتين لرياضة الغولف Ko Jin-young و Park Sung-hyunوراقصة الباليه المشهورة Misty Copeland وهي أيضاً الراقصة الرئيسية لشركة American Ballet Theatre.