وقّعت الهيئة العامة لعقارات الدولة مذكرة تفاهم مع شركة أبراج الاتصالات المحدودة «توال» المتخصّصة في تقديم خدمات البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك في إطار تعزيز التعاون الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وبما يدعم توجهات رؤية المملكة 2030، حيال إرساء بنية رقمية متطورة، تسهم في تسريع عملية التحول الرقمي، وبناء اقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل مبتكر للمملكة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنظيم الإجراءات التعاقدية للأبراج القائمة على عقارات الدولة واستثمار بعض المواقع التي تعود ملكيتها للدولة وتندرج تحت تصرف الهيئة لإنشاء أبراج الاتصالات، بما يحقق رسالة الهيئة حيال حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية.

ووقع المذكرة كلٌّ من نائب محافظ الهيئة للاستثمار وتطوير الأعمال الدكتور فهد بن مشيط وسعادة الرئيس التنفيذي لشركة «توال» المهندس محمد الحقباني.