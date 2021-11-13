كشفت دراسة عالمية حديثة حول القدرة الشرائية لتحمل تكاليف المنازل أجرتها شركة بريطانية، أن أسعار تملك المنازل في السعودية تعتبر الأقل عالمياً خلال العام 2021، إذ قدرت الدراسة إجمالي ما يدفعه السعوديين سنوياً لكل 100 متر مربع بنحو 20,355 دولار، أي ما يعادل 76 ألف ريال سعودي.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها الشركة البريطانية أن أسعار تملك المنازل في السعودية مقارنةً بمتوسط الدخل السنوي الكامل للسعوديين مع حساب الأرباح المحتملة من التمويل تعادل 22% من تكلفة المنزل بأكمله، مشيرةً إلى أنه خلال أقل من 5 سنوات يمكن للأسرة شراء منزلها إذا ما تم استقطاع كامل الراتب دون إنفاقه على الالتزامات الأخرى.

وتأتي نسبة الأجور إلى تكلفة المنزل في جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية ضمن قائمة مكونة من 50 دولة، تليها الولايات المتحدة كثالث أكثر البلدان التي تتيح شراء المنازل بأسعار معقولة في العالم ثم دولة بورتوريكو إذ يكلف المنزل الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع ما يزيد على 239,530 دولاراً أمريكياً، وتعتبر الإمارات العربية المتحدة من الدول الأقل تكلفة بشكل جزئي مقارنةً ببورتوريكو، حيث يبلغ متوسط تكلفة المنزل نحو 239,530 دولاراً أمريكياً، لتصبح بذلك في المركز الخامس.

وأوضح فريق البحوث في شركة روفينج ميغاستور أن الدراسة قامت على حساب متوسط تكلفة المتر المربع الواحد في العقارات السكنية في 109 دول حول العالم للخروج بتكلفة المنازل التي تبدأ مساحاتها من 100 متر مربع في المتوسط، وذلك لتقديم صورة أكثر دقة عن القدرة الشرائية للمنازل، كما تمت مراعاة متوسط الدخل بعد الضريبة لإظهار الراتب السنوي كنسبة مئوية من تكلفة منزل مساحته 100 متر مربع لحساب الفرق بين الأعلى تكلفة والأقل تكلفة من المنازل، وعدد السنوات التي سيستغرقها الفرد لتملك مسكنه الأول بمساحة 100 متر مربع بمتوسط راتب سنوي.