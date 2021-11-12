شددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أن جميع السجلات التجارية والرخص تخضع لجباية الزكاة، إلى أن يتم الشطب أو نقل الملكية أو انتهاء السجل التجاري.

وأكدت أنه في حال تم شطب السجل التجاري وبعد سداد المستحقات ما قبل تاريخ الشطب للسجل التجاري، لابد من تقديم طلب إيقاف الرقم المميز من خلال الدخول إلى الحساب في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واختيار أيقونة «تحديث/إيقاف التسجيل» من قسم «الخدمات العامة» ثم اختيار «إيقاف الرقم المميز».

وفي ما يتعلق بالغرامات، أفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأنه يمكن التعرف عليها من خلال الاطلاع على الفصل 11 (الغرامات) من الدليل الإرشادي، وفي حال وجود اعتراض فيمكن تقديم الاعتراض على غرامة الضبط الميداني عن طريق البوابة الإلكترونية ويتم ذلك من خلال أيقونة طلب مراجعة لضريبة القيمة المضافة من قسم «الضرائب غير المباشرة - ضريبة القيمة المضافة».

وأكدت أنه في حال تم رفض الاعتراض من الهيئة، فيمكن تصعيد الاعتراض إلى لجنة الفصل من خلال الأمانة العامة للجان الضريبية.