أعلنت شركة المراكز العربية إلغاء صك ملكية الأرض الواقعة على طريق الملك خالد تقاطع طريق العروبة بحي الرائد بمدينة الرياض، بقرار قضائي.

وقالت الشركة في بيان لها على «تداول»، إنها تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية في سبيل استعادة الملكية أو الثمن من البائع، مشيرةً إلى أنها قد اشترت الأرض بمبلغ 1.77 مليار ريال من خلال إجراءات شرعية ونظامية.

وأضافت أنها تكبدت مصاريف تتعلق بالأعمال التطويرية لإقامة مشروع مركز تجاري على هذه الأرض قاربت مبلغ 628 مليون ريال حتى تاريخه، بعد اعتماد المخطط النهائي للمشروع والحصول على ما يقارب 15 رخصة بناء من الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وبيّنت أنها وبعد حصول إدارة الشركة على رأي قانوني مستقل واطلاعها على حالات مشابهة سابقة، فإنها تؤكد أنها ستقوم بالمتابعة الحثيثة لحل هذا الإشكال وستبذل كل المساعي مع الجهات المعنية للحصول على حقوقها حفاظاً على حقوق مساهميها وأنها على ثقة تامة بعدالة الأنظمة والقوانين التي ستحقق ذلك.

وذكرت أن إدارة الشركة ترى أن الأرض وحق الانتفاع بها لا يزالان تحت سيطرتها وأنها مستمرة بالأعمال التطويرية عليها، لافتةً إلى أنها ستقوم بالإعلان فوراً عن أي تطورات أو مستجدات بهذا الخصوص في حينه.

يذكر أن شركة عسير المدرجة بسوق الأسهم أيضا، قدمت خطابا مؤرخا في 22 أبريل 2019، متسلما باليد بتاريخ 28 أبريل 2019، من بائع أرض كانت قد اشترتها في العام 2009، لأغراض استثمارية تقع شمال الرياض حي الخير، يتضمن أن الصك تم إلغاؤه بأمر صادر من محكمة الاستئناف بالرياض لأمر خارج عن إرادته وإرادة الشركة.

وقامت الشركة آنذاك برفع دعوى قضائية على البائع وطالبته بإعادة المبلغ المدفوع له وقدره 202 مليون ريال من ثمن الأرض، مع مطالبة وسيط السعي برد قيمة المبلغ المدفوع له كسعي لعملية شراء الأرض البالغ نحو 5.24 مليون ريال.