كشف مدير المحتوى المحلي بشركة معادن عبدالرحيم الشعيبي أن الشركة بدأت إدراج شهادة المحتوى المحلي ضمن متطلبات المنافسة والتقييم، مؤكدا وجود توجيه لإصدار قرار بإلزامية شهادة المحتوى المحلي في متطلبات المنافسة مستقبلا، لافتا إلى تحديد الفرص المتعلقة بالعقود والمشتريات، وكذلك الفرص القائمة على الصناعات التحويلية لمنتجات «معادن»، مبينا أن المملكة أمام مرحلة جديدة في قياس المحتوى المحلي، مشددا على أهمية إصدار شهادة المحتوى المحلي من هيئة المحتوى المحلي، وأن شهادة المحتوى المحلي تكشف نسبة المشاركة في البرنامج.

وقال أمس (الأربعاء) خلال برنامج «تسهيل» الذي نظمته غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي، وضعت 5 أهداف إستراتيجية للمحتوى المحلي (زيادة فرص توليد الوظائف، زيادة مساهمة الشركات للمصنعين السعوديين، زيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، زيادة الفرص والوظائف في المجتمعات المحلية التي تعمل لها، وزيادة القدرات المحلية في قطاع التعدين)، كاشفا وجود 6 مشاريع جديدة خلال السنوات القادمة.

وذكر أن تسعيرة المنتجات موحدة سواء للسوق المحلية أو الخارجية، مرجعا ذلك للارتباط بالأسعار العالمية، مبينا أن الشركة توفر على الشركات الوطنية تخفيضا في التكاليف (النقل، إجراءات الاستيراد، وغيرها من التكاليف)، مؤكدا عدم وجود تعليمات لإعطاء تخفيضات للمنتجات للشركات الوطنية.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لوضع نسبة تفضيلية للمنتج المحلي، مستدركا أن برنامج المحتوى المحلي لا يفرق بين الشركة الوطنية والشركة الأجنبية المستثمرة بالمملكة، وأن تحديد نسبة تفضيلية للمنتج المحلي تدرس من مجلس الإدارة.

وأوضح أن قطاع التعدين من أهم القطاعات الواعدة باعتبارها من أهم تنويع مصادر الدخل وخلق الفرص الوظيفية الجديدة، مضيفا أن التعدين يعد الركيزة الثالثة للصناعات السعودية، لافتا إلى وجود 3 قطاعات رئيسية في صناعة التعدين (الفوسفات، الأولمنيوم، الذهب)، مبينا أن شركة «معادن» تمتلك 6 مناجم للذهب بالمملكة.

وذكر أن إنتاج الشركة بلغ 400 ألف أونصة ذهب ونحو 5 ملايين طن منتجات الفوسفات و 2.3 مليون طن من منتجات الأمونيا، ومليون طن من منتجات الألمنيوم عام 2020، فيما بلغ إنتاج الشركة من مركزات النحاس ومنتجات المعادن الصناعية 558 ألف طن 2020، مؤكدا أن الشركة ستفتتح مصنع أمونيا 3 في مدينة رأس الخير في الربع الأول 2022، بالإضافة لافتتاح منجم للذهب بالقرب من الرياض والطائف خلال الربع الثاني 2022.

وأضاف أن إجمالي دخل «معادن» بلغ 5.6 مليار دولار 2020، فيما ارتفعت أصول الشركة إلى 25.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، بالإضافة لارتفاع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مؤكدا أن مساهمة الناتج المحلي بلغت 15 مليار دولار 2020.

وقال إن الشركة وشركاءها استثمرت في قطاع التعدين نحو 613 مليار ريال موزعة على غالبية مناطق المملكة، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق على السوق المحلية والأجنبية بلغ 7 مليارات، منها 77 % على السوق المحلية عام 2019، وبلغ إجمالي الإنفاق 10 مليارات ريال، منها 47% على السوق المحلية في عام 2020.

وأوضح أن إجمالي إنفاق الشركة على المشاريع الاستثمارية نحو 2.5 مليار ريال، منها 57% على السوق المحلية في عام 2019، بينما بلغ الإنفاق أكثر من 3 مليارات ريال منها 70% على السوق المحلية عام 2020.

وقال إن أكثر 600 صنف يتم استيرادها من خارج المملكة، حيث تعتبر هذه من الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين بالمملكة، مؤكدا أن الفرص الاستثمارية تشمل الدراسات البينية، والخدمات الاستشارية المالية، والمالية، وأن الشركة لا تتعامل مع مكاتب الاستشارات غير المصنفة والمؤهلة من وزارة الزراعة والمياه والبيئة.