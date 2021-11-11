تقدم صندوق الاستثمارات العامة، بطلب الحصول على ترخيص مستثمر مؤسسي أجنبي مؤهل في الصين، وهو ما يجعله على وشك البدء في القيام باستثمارات كبيرة في الشركات الصينية. وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، فإن الصندوق البالغة قيمته 450 مليار دولار تقدم بطلب للحصول على ترخيص مستثمر مؤسسي أجنبي مؤهل في الصين، وفقاً للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني لأكبر منظم للأوراق المالية في الصين، ما سيعطيه القدرة على تداول الأسهم المقومة باليوان مباشرة، بدلاً من الاضطرار إلى المرور عبر أطراف ثالثة. وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية، كما أنها أكبر عميل لشركة أرامكو السعودية، التي يرأس مجلس إدارتها محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.يأتي ذلك، فيما يستعد العديد من المستثمرين العالميين للتعرض بصورة أكبر للأسهم المتعثرة في الصين وسط رهانات بأن الإصلاح التنظيمي في بكين قد بلغ ذروته.ويطمح صندوق الاستثمارات العامة، الذي لم يكشف عن أي استثمارات في الصين، إلى الوصول بحجم أصوله إلى تريليوني دولار.