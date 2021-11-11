أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أهمية توحيد الجهود لتطبيق الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والأخذ في الاعتبار مبدأ المسؤولية المشتركة، والمتباينة بين الدول، جاء ذلك في كلمة المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف لتغير المناخ، في مدينة غلاسكو التي استضافتها المملكة المتحدة.وأعلن أن السعودية رفعت اسهاماتها الوطنية، بتخفيض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن بشكل سنوي بحلول 2030، إضافة إلى رغبة المملكة الانضمام إلى التعهد العالمي بشأن الميثان الذي يستهدف تخفيض الانبعاثات العالمية للميثان بمقدار 30% من مستويات عام 2020.وأوضح أنه تم الإعلان عن تفاصيل أكثر من 53 مبادرة تبنتها المملكة، يفوق حجم الاستثمارات فيها 185 مليار دولار، منها الوصول بالطاقة المتجددة لحصة 50% من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء.