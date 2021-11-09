أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن التوسع في شبكة وجهاته، والبدء بأولى رحلاته الدولية المباشرة إلى مطار العلا الدولي.

وابتداء من 19 نوفمبر 2021، ستنطلق أولى رحلات طيران ناس الدولية إلى العلا من دبي والكويت، إضافة إلى تسيير رحلات داخلية جديدة من العلا إلى كل من الرياض، الدمام وجدة. ويعد هذا التشغيل هو الأول للمسافرين الدوليين من وإلى مدينة العلا وذلك بالاستمتاع بالسفر المباشر إلى أحد أهم وأكثرالمواقع الأثرية والتاريخية شهرة في العالم.

وسيتم تدشين أولى رحلات طيران ناس الدولية إلى العلا بتاريخ 19 نوفمبر 2021، من مطار دبي الدولي، خلال حفل خاص يحتفي بتاريخ العلا وتراثها، وإنجازات طيران ناس، الحائز على جوائز سكاي تراكس العالمية.

وتعليقاً على هذا، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران ناس الاستاذ بندر المهنا: «سعيدون بأن يكون طيران ناس هو المشغل الأول للرحلات الدولية إلى مدينة العلا امتداداً لالتزام طيران ناس بالاستراتيجية التوسعية، لاسيما أن العلا أحد أهم المواقع التاريخية في مملكتنا الحبيبة بهدف تسهيل تجربة السفر المباشر لزاور مدينة العلا والاطلاع على تراثها العريق». وأضاف: «نحن واثقون من أن شراكتنا مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا ستُشكل أحد العناصر الرئيسية المساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية إقليمية وعالمية رائدة».

ومن جانبه، قال رئيــس قطــاع تســويق وإدارة الوجهــات الســياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز: «كانت العلا ملتقى الحضارات القديمة لآلاف السنين، وقد استقبلت واحة العلا العديد من المسافرين والمستوطنين الذين شاركوا بضائعهم وأفكارهم وبنوا عدة مجتمعات عريقة. وتسيير أولى الرحلات الدولية من وإلى العلا هو خطوة مهمة في سبيل عودة العلا إلى سابق عهدها كملتقى للحضارات والأفكار. نتطلع من خلال هذه الرحلات الجديدة إلى العمل مع طيران ناس في استقبال المزيد من الزوار الدوليين والإقليميين لتجربة هذه الوجهة الأثرية الهامة».

ويتزامن إطلاق أولى الرحلات الدولية في 19 نوفمبر مع حفل فايا يونان وفرقتها العالمية الذي سيقام في قاعة مرايا بمحافظة العلا، حيث تقدّم المطربة عددا من أغانيها الشعرية المميزة والمقطوعات الشرقية الكلاسيكية إضافة إلى تشكيلة من أغانيها التي تؤديها بالألحان الغربية، وساعدها هذا التنويع على تكوين هوية موسيقية فريدة ومميزة.

وسيكون جدول الرحلات الدولي والداخلي من وإلى العلا:

4 رحلات أسبوعياً بين العلا والرياض

3 رحلات أسبوعياً بين العلا ودبي

3 رحلات أسبوعياً بين العلا وجدة

3 رحلات أسبوعياً بين العلا والدمام

رحتلان أسبوعياً بين العلا والكويت

مع هذا الإنجاز الجديد، يؤكد طيران ناس التزامه بتقديم خيارات وجهات سفر بكل سهوله ويسر، تلبي توقعات المسافرين. كما يسعى طيران ناس إلى مواكبة الطلب المتزايد في صناعة السفر والسياحة، الذي يُتوقع أن يشهد نمواً كبيراً في الفترة المقبلة، مع استمرار التعافي في دول العالم من التداعيات غير المسبوقة لوباء COVID-19.