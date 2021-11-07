تحت شعار «اقتناص لا انتظار» شركة إتقان العقارية تطلق الحملة التسويقية لفندق «برج فندق طيبة البستان» أشهر الفنادق الاستثمارية بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة، الذي يقع على بعد 200 متر من المسجد النبوي، ويعد الفرصة الاستثمارية في مدينة التجارة والمهارة مقصد ملايين المسلمين بالعالم.

وأوضحت «إتقان» أن المساحة الإجمالية لبناء الفندق تقدر بـ (7.256.5) متر مربع على الأرض الصافية مساحتها بـ (540) متراً مربعاً، ويحوي 170 وحدة سكنية متوزعة على 15 دوراً، وتخدمها 4 مصاعد، كما يضم الفندق 3 محلات تجارية وتتوفر فيه كامل الخدمات التي تجذب زوار المدينة المنورة.

وأشارت «إتقان» إلى أن المنتج العقاري يتميز بقربة من أبرز المعالم التاريخية والحضارية بالمدينة المنورة، حيث يبعد عن الحرم النبوي دقيقتين مشياً على الأقدام، ومواقف المسجد النبوي ومقبرة البقيع الذي تبعد عنه بـ300 متر، إلى جانب مسجد قباء والجامعة الإسلامية ومسجد بلال ووقوعه على بعد 80 متاًر على طريق الملك عبدالعزيز الذي يعد الشريان النابض للمنطقة المركزية.

ويأتي إطلاق الحملة التسويقية لبرج فندق البستان طيبة تزامناً مع عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء أزمة كورونا التي ساهمت في التزايد في حجم الطلب على الزيارة والاستثمار في المدينة المنورة، إلى جانب استهداف نحو الـ 30 مليون زائر للمدينتين المقدستين وفق رؤية المملكة 2030 التي تنص على توسيع نطاق الخدمات وتميزها واستقطاب الاستثمارات وفتح السياحة على العالم.

يذكر أن المدينة المنورة تشهد في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة تطوراً عمرانياً وتجارياً اقتصادياً ملموساً لما تمثله من عمق جغرافياً وأهمية قدسية بعد مكة المكرمة حيث تزداد أهميتها التجارية كأهميتها الدينية، وكل ذلك يجعل من الاستثمار فيها فرصة مثالية لا يخيب من اقتناصها.

ودعت شركة إتقان العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفسار عن المنتج العقاري المميز التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم(920001019)،(0550052000)، أو الجوال (0550053000)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.