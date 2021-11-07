أعلنت شركة «شاومي» العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا العالمية، تحقيقها مبيعات قياسية لسلسة «شاومي 11T»، شاومي 11T وشاومي 11T برو، التي هدفت لإلهام فئة المبدعين بين مستخدمي الهواتف الذكية، إضافة إلى هاتف شاومي 11 Lite 5G NE المحدث والأنيق.

وبهذه المناسبة أعلنت «شاومي» تقديم عروض قيمة لمحبيها، حيث شملت هذه العروض خصماً خاصاً بقيمة 400 ريال على جهاز «شاومي 11T برو» ليصبح بسعر 2099 ريالاً فقط، كما تشمل العروض الخاصة خصم بقيمة 200 ريال على جهاز «شاومي 11T» ليصبح بسعر 1799 ريالاً فقط لنسخة 8+256 جيجابايت، و1599 ريالاً فقط لنسخة 8+128 جيجابايت، كما يشمل العرض الخاص أيضاً خصماً بقيمة 150 ريالاً على جهاز «شاومي 11 Lite 5G NE» ليصبح بسعر 1499 ريالاً فقط لنسخة 8+256 جيجابايت، و1349 ريالاً فقط لنسخة 8+128 جيجا بايت، وتسري كافة هذه العروض حتى تاريخ 15 نوفمبر 2021.

من جهته قال ألان تشين، المدير العام لـ «شاومي» في المملكة العربية السعودية «تواصل شاومي إحداث ثورة في التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو عبر الهواتف الذكية، وذلك من خلال تقديم عدد كبير من ميزات تقنيه صناعه الأفلام السينمائية في هاتفي شاومي 11Tوشاومي 11Tبرو، لقد ولّت أيام الاعتماد على معدات صناعة الأفلام الثقيلة والمكلفة؛ بفضل سلسلة شاومي11T، أصبحت تقنية صناعة الأفلام الرائدة اليوم متاحة بين أيدي المبدعين الطموحين، وفي الوقت نفسه، يمتاز هاتف شاومي 11 Lite 5G NE المصقول بنعومته الفائقة وخفّة وزنه ليصبح الجهاز المثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي وأنيق ومتطور يتضمن ميزات مبتكرة لتمكين الإبداع وتطويره».