أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الحالة التي يتم فيها إعفاء الذهب من ضريبة القيمة المضافة عند توريده، وكذلك الحالة التي يتم فيها إقرار الضريبة، وذلك وفقا لاشتراطات توريد المعادن المخصصة للاستثمار (الذهب والفضة والبلاتين).

وكشفت الهيئة أن الذهب يكون خاضعاً للضريبة بنسبة «صفر» إذا كان مستوى نقائه 99% وقابلا للتداول في سوق السبائك العالمية فقط.

وشددت على أن الذهب إذا كان مستوى نقائه أقل من 99% فيكون خاضعا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

وقالت: «تخضع المشغولات الذهبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% عند بيعها من شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة».