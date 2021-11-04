حصدت الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) جائزة «شركة إعادة التأمين للعام» في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط الثامن لقطاع التأمين لعام 2021، الذي أقيم افتراضيًا في دبي.

وتعليقا على ذلك، قال فهد الحصني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«إعادة»: «سعدنا كثيرا بفوز الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)، بجائزة شركة إعادة التأمين للعام، والتي تقرّ بتطور الشركة وتعكس نهجنا المرتكز على العميل والتزامنا بتطوير السوق والجهود المبذولة لتعزيز الممارسات المستدامة».

وأشارت لجنة التحكيم إلى أنه على الرغم من تحديات السوق غير المسبوقة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، فقد نجحت الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) في الحفاظ على مواصلة نموها في عام 2020. وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة % 18 إلى 935 مليون ريال، إذ نما بنسبة 25 % في الأسواق الدولية و8% في السوق المحلية، فضلًا عن هذا، أسفرت الجهود المبذولة خلال عام 2020 إلى معدل نمو بلغ 58%، في الربع الأول من عام 2021.

وتماشيًا مع إستراتيجيتها للتوسع في الأسواق الدولية، نجحت الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)، في بناء علاقات قوية مع العملاء والوسطاء خارج سوقها المحلية، لتظهر بمظهر شركة إعادة تأمين رائدة وموثوق بها في الشرق الأوسط. وفي عام 2020، نمت الأعمال الدولية لشركة إعادة، لتمثل 63 %من إجمالي مبيعاتها، مع حضور متنام في أكثر من 40 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وسوق لويدز.

وتُعد الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) أول شركة إعادة تأمين في الشرق الأوسط تنشر تقرير الاستدامة، الذي طُوّر بما يتماشى مع الرؤى والأهداف الإستراتيجية الوطنية والدولية.

ويتم تقييم جوائز التأمين في الشرق الأوسط من قبل لجنة تحكيم متميزة تتألف من 25 من قادة الصناعة يمثلون الهيئات التنظيمية ووكالات التصنيف واتحادات التأمين وقادة القطاع البارزين. كما تم تدقيق النتائج بشكل مستقل من قبل إحدى شركات المراجعة الأربعة الكبار.

وتُمنح الجائزة للشركات التي تظهر ريادتها في قطاع إعادة التأمين العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الابتكار في عروض المنتجات، والريادة الفكرية، وتعزيز الاستقرار والأمن في القطاع إلى جانب تعزيز صورة المهنة.