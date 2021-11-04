بالتزامن مع التطور الذي يشهده قطاع تصنيع الهواتف الذكية في الآونة الأخيرة، نشهد اهتمام المستخدمين العاديين والمحترفين بالاطلاع على جديد هذا القطاع بسبب رغبتهم في الحصول على الهاتف الأفضل خلال الفترة الزمنية التي يشترونه بها دون تردد قبل الشراء أو ندم بعده، وبعد تحديد الميزانية المناسبة لهذا الأمر من جانب المستخدم، نحاول في هذا المحتوى المساهمة في تفنيد الأسباب الأساسية والأكثر أهمية التي توصلكم إلى اقتناء هاتف ذكي بعينه دون سواه، مع مراعاة التنبه لخصائص التصميم والكاميرا والبطارية وتوفير تجربة استخدام في غاية السلاسة.

وقد وجدنا بأنّ شركة هواوي قد وفرت هذه الخصائص الأساسية في هاتفها HUAWEI nova 9 والذي تمّ الكشف عنه منذ أيّام في حفل إقليمي في دبي، الذي من المنتظر أن يتوفر في سوق المملكة العربية السعودية في غضون الأيام القليلة المقبلة. الهاتف الجديد كلّيا أو الجوهرة الأحدث من هواوي، والذي أطلق عليه لقب «رائد عصره وملك الكاميرات»، يأتي بتصميم مذهل، وكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية كبيرة تدعم تقنية الشحن فائقة السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، بالإضافة إلى ميزات الجيل التالي من الجهاز الفائق - Super Device والتي تتيح لك القيام بأكثر من شيء على أجهزة متعددة في آنٍ واحد. دعونا نلقي نظرة على ميزاته عن كثب وستفهم لماذا هو خيارنا المفضل لهاتف ذكي هذا الموسم!

تصميم مذهل

هاتف HUAWEI nova 9 هو ببساطة هاتف ذكي متميز ويأتي بلون جديد يُدعى: Colour No. 9 - اللون رقم 9، يا له من اسم رائع! الجهاز مصقول بعملية Starry Flash AG Glass جديدة تمامًا، مما يجعله ممتعًا للعيون. اللون رقم 9 (Colour No. 9) عبارة عن مزيج من درجات اللون الأزرق والبنفسجي ذات التشبع المنخفض التي تعطي لمسة من الغموض. في ظل الإضاءة المختلفة، يعكس اللون النهائي أنماطًا زاهية وملونة.

تحت دائرة الضوء، يضيء الجهاز بأكمله ويتألق. سوف يذكر المستخدمين باللحظات الدقيقة في حياتهم، والتي تكون ملهمة ومبهجة.

يرث هاتف HUAWEI nova 9 التصميم الجمالي الفريد والمتطور لسلسلة هواتف HUAWEI nova. يتميز الطراز رائد عصره وملك الكاميرات بشاشة منحنية مقاس 6.57 بوصة يمكنها عرض 1.07 مليار لون، وتدعم معدل تحديث الشاشة يصل إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ العينات باللمس 300 هرتز، وتدرج ألوان P3 لإنتاج مرئيات سلسة وغامرة ومليئة بالتفاصيل. هاتف HUAWEI nova 9 أنيق بسمك 7.77 مم فقط ووزنه 175 جرامًا تقريبًا. فيما يتعلق بالتصميم الصناعي، تعد الألوان دائمًا عاملاً مهمًا لسلسلة هواتف HUAWEI nova لإظهار تفردها والتزامها. يأتي الهاتف أيضًا مع إعداد كاميرا أيقوني تم تحديثه استنادًا إلى Star Orbit Ring من هاتف HUAWEI nova 8.

كاميرا فائقة الرؤية

يأتي هاتف HUAWEI nova 9 مزودًا بنظام كاميرا رباعية فائقة الرؤية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، والذي يشتمل على كاميرا رئيسية فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل مع مجموعة مرشح ألوان RYYB، وكاميرا بعدسة زاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو مقاس 4 سم. تآزر الأجهزة التي تمت ترقيتها مع خوارزميات من الدرجة الأولى لتمكين المستخدمين من الالتقاط بوضوح عالٍ عبر سيناريوهات مختلفة.

لتلبية الطلب على تجربة مدونات فيديو ممتازة، تم تزويد هاتف HUAWEI nova 9 بكاميرا سيلفي عالية الوضوح بدقة 32 ميجابكسل. على غرار الكاميرا الخلفية، فهي تدعم أيضًا التقاط فيديو بدقة 4K وتقنية تثبيت الصور/الفيديو بالذكاء الاصطناعي AIS (AI Image Stabilization)، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل أنفسهم بدقة عالية لأنفسهم أثناء حديثهم إلى الكاميرا، فضلاً عن الأحداث المثيرة التي تحدث من حولهم.

بفضل التسجيل بالكاميرا الأمامية والخلفية باستمرار، يسمح تسجيل الفيديو مزدوج العرض للمستخدمين بعرض ردود أفعالهم المباشرة على الأحداث، باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت دون الحاجة إلى تحرير أو، عندما تريد عرض الصورة الكبيرة والتفاصيل، يمكنك التقاط لقطة قريبة في نفس الوقت و لقطة بزاوية واسعة في آنٍ واحد.

بطارية كبيرة مع تقنية الشحن فائقة السرعة من هواوي- HUAWEI SuperCharge بالنظر إلى مدى ارتباط حياتنا اليومية بالهاتف الذكي، ربما يكون عمر البطارية أحد أهم اهتمامات المستخدمين، إن لم يكن أكثرها. بغض النظر عن مدى قوة الهاتف الذكي أو تصميمه الجيد، فإنه لا يفيدنا كثيرًا عندما تنفد بطاريته. يحتوي هاتف HUAWEI nova 9 على بطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة لتوفير عمر بطارية يدوم طوال اليوم. علاوة على ذلك، يدعم هذا الهاتف الجديد من هواوي تقنية الشحن فائقة السرعة - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، مما يمكّنه من الشحن بشكل أسرع. يستغرق الشحن 15 دقيقة فقط إلى 53% و38 دقيقة إلى 100%.

تجربة مستخدم رائعة

يعمل هاتف HUAWEI nova 9 على واجهة المستخدم EMUI 12، والتي توفر تجربة مستخدم سلسة وآمنة وموثوقة للعمل أو الدراسة أو الاتصال عن بُعد، أو الألعاب أو الترفيه أو تحرير الفيديو. بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device، قامت هواوي بدمج قوائم مختلفة في لوحة التحكم بضغطة بسيطة يمكن للمستخدمين استكشاف لوحة التحكم والوصول السريع إلى تشغيل الصوت وإعدادات Wi-Fi وBluetooth، بالإضافة إلى تسهيل التحكم في العديد من الأجهزة. كما لو كانوا يتحكمون في جهازٍ واحد فقط.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة HUAWEI MatePad لتنشيط ميزة العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration بين الهاتف الذكي - والجهاز اللوحي؛ أو النقر على أيقونة HUAWEI MateBook لميزة العرض على عدة شاشات - Multi-Screen collaboration بين الهاتف الذكي – والحاسوب المحمول أو انقر على أيقونة HUAWEI FreeBuds لتبديل إخراج الصوت بسلاسة إلى سماعات أذن هواوي.

مع نظام الملفات الموزعة، يمكن أن يعمل هاتف HUAWEI nova 9 أيضًا كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى الملفات التي يريدونها بسهولة أكبر من أي وقت مضى. هذا يعني أنه عندما يقوم المستخدمون بصياغة رسالة بريد إلكتروني على جهاز الحاسوب، يمكنهم إضافة ملفات الهاتف الذكي كمرفق أو عندما يرون الصورة يحبونها عند تصفح الإنترنت على جهاز الحاسوب، يمكنهم حفظ تلك الصورة مباشرةً على الهاتف الذكي. باستخدام هاتف HUAWEI nova 9، يمكن للمستخدمين أيضًا تحويل مكالمات MeeTime إلى تلفاز HUAWEI Vision الذكي وإجراء المكالمة من خلال الاستفادة من الشاشة والكاميرا ومكبرات الصوت الأكبر حجمًا. يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة شاشتهم بسهولة أثناء مقطع فيديو وحتى تحديد الأماكن الرئيسية لعرض الأفكار المهمة مباشرةً.

من خلال تقديم تجربة ذكية وسلسة للمستخدمين، تأتي منصة AppGallery الموثوقة والمبتكرة والآمنة مثبتة مسبقًا على هاتف HUAWEI nova 9، حيث يمكن للمستخدمين البحث عن مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة وتنزيلها.

باختصار، إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي جديد يناسب جميع احتياجاتك ويأتي أيضًا بسعر معقول، فهاتف HUAWEI nova 9 رائد عصره وملك الكاميرات هو خيارك المفضل الآن!