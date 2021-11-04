حمد عبيدالله: رحلاتنا الجديدة تأكيد على تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة

دشنت «فلاي دبي» اليوم رحلاتها المنتظمة إلى مدينة صحار العمانية لتكون بذلك وجهتها الثالثة في السلطنة بعد مسقط وصلالة، حيث حيث أقلعت الرحلة FZ 185 من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي لتهبط في مطار صحار بعد ظهر اليوم، وبذلك تكون «فلاي دبي» أول ناقلة من الدولة تشغل رحلات إلى هذه المدينة التي ستخدمها الناقلة بواقع رحلتين أسبوعيا.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي» حمد عبيدالله: «يسعدنا أن نوفر لمسافرينا رحلات مباشرة بين دبي وصحار وهي الوجهة الثالثة لنا في هذه الدولة الشقيقة التي تربطنا بها علاقات أخوية وثيقة. كنا قد بدأنا رحلاتنا إلى مسقط في العام 2010، تبعها رحلات إلى مدينة صلالة في 2013، ومع رحلات صحار اليوم فإننا نخدم السلطنة حاليا بواقع 9 رحلات أسبوعيا منها 4 إلى مسقط و3 إلى صلالة، إضافة إلى رحلتين أسبوعيتين إلى صحار».

وأضاف عبيدالله: «يجمعنا مع سلطنة عمان تاريخ عريق وعلاقات راسخة في مختلف المجالات وخصوصا السياحية والتجارية منها، ونأمل من خلال إطلاق الرحلات الجديدة إلى صحار تعزيز أواصر التعاون بين دبي وصحار، وأتوجه هنا بالشكر إلى السلطات المختصة في عمان الشقيقة على جهودهم في توفير أعلى معايير الخدمة لدعم عمليات «فلاي دبي» في مختلف محطاتها في السلطنة». وقال: «تعكس رحلاتنا إلى صحار التزامنا الدائم بتوفير خيارات متنوعة للسفر بما يخدم حركة التجارة والسياحة بين البلدين الشقيقين، ونحن ملتزمون دوما بربط الأسواق غير المخدومة برحلات طيران مباشرة مع دبي وما بعدها». ومع استمرار المزيد من دول العالم في رفع القيود عن السفر الدولي وعودة الطلب تستمر «فلاي دبي» في توسيع شبكتها وتوفير خيارات متنوعة لمسافريها في المنطقة. ونحن نرحب بمسافرينا من سلطنة عمان وخصوصا أولئك الذين يتطلعون لزيارة معرض إكسبو 2020 في دبي.

تقع صحار على الساحل الشمالي للسلطنة، وهي مدينة ساحلية معروفة بتراثها الثقافي وتجارتها. يمكن للزوار استكشاف تقاليد المدينة في حصن ومتحف صحار الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان أو التنزه على الكورنيش، أو على الواجهة البحرية والاسترخاء في أحد المطاعم العديدة. كما أن المدينة تجاور بعض الوديان الأكثر شهرة في سلطنة عمان، بما في ذلك وادي الجيزي ووادي الصلاح، وجميعها تجذب الباحثين عن المغامرة وعشاق الهواء الطلق من المنطقة وخارجها.

تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع «فلاي دبي» لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والمسافرين وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. سيحصل العملاء الذين يحجزون رحلة عبر موقع flydubai.com على تغطية تأمينية عالمية مجانية ضد فايروس كوفيد-19 لتوفير قدر أكبر من راحة البال عند السفر.

يتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا IATA Travel Centre و IATA destination tracker لمتابعة حالة الوجهة لرحلتهم بأكملها، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. يمكن للمسافرين أيضًا زيارة مركز معلومات كوفيد-19 على flydubai.com لمزيد من المعلومات.

تذكرة مجانية ليوم واحد لزيارة إكسبو 2020



سيستمتع المسافرون الذين يحجزون رحلة مع «فلاي دبي» إلى دبي بتذكرة مجانية لمدة يوم واحد لزيارة إكسبو 2020 دبي، من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. ويسري ذلك على جميع الحجوزات التي تمت اعتبارًا من 1 سبتمبر للسفر خلال تواريخ الحدث.

تفاصيل الرحلات



ستعمل الرحلات من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار صحار الدولي (OHS) مرتين في الأسبوع يومي الأربعاء والجمعة.

تبدأ أسعار تذاكر السفر على درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى صحار من 3000 درهم درهم، في حين تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1025 درهما.

وتبدأ الأسعار على درجة الأعمال ذهابا وإيابا من صحار إلى دبي من 300 ريال عماني وأسعار الدرجة السياحية ذهابا وإيابا من 92 ريالا عمانيا.

زمن الرحلة وقت الوصول وقت المغادرة مطار الوصول مطار المغادرة رقم الرحلة 0:55 15:00 14:05 صحار دبي FZ 185 0:55 16:55 16:00 دبي صحار FZ 186 الرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai.com أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمسافرين اختيار باقات كاملة من عطلات فلاي دبي.

للحصول على جدول الرحلات الكامل والأسعار، يرجى زيارة: https://www.flydubai.com/en/plan/timetable