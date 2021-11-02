شرعت شركة إتقان العقارية اليوم، في الحملة التسويقية لبيع «لؤلؤة ينبع» أكبر منتج سياحي في ينبع البحر مدينة الأصول التاريخية والاستثمار المتنوع، الذي تقدر مساحته الإجمالية بــ ( 51.321.39) متر مربع، حيث يضم فندقا هرميا كبيرا من 12 دور و120 شاليها و4 مطاعم عالمية وقاعات للمؤتمرات ومرافق حيوية خدمية، وبإطلالة ساحرة على البحر الأحمر ما يجعله محفزا للمستثمرين في قطاع السياحة التي تشهد نموا كبيرا بفضل مشاريع وبرامج رؤية المملكة 2030.

وبينت شركة إتقان العقارية أن منتجع اللؤلؤة في ينبع، والذي لم يكتمل بناؤه بعد يتكون من فندق هرمي كبير يتوسط المنتج يضم 244 جناحا، متوسط مساحة كل واحد منها 50 متراً، ويتكون من غرفة نوم ومجلس وبوفيه متوزعة على عشرة أدوار ومطلة على البحر، كما يضم الفندق 36 جناحا ملكيا فاخرا، متوسط مساحته الإجمالية 175 مترا يحوي غرفتي نوم وصالة تراس وحمامين ومطبخا مفتوحا على الصالة مطلا على البحر، إلى جانب احتوائه على 4 مطاعم تتراوح مساحتها الإجمالية 250 مترا مربعا، مطلة على البحر وبتصاميم هندسية حديثة، وسيكون المنتجع بعد اكتمال البناء والتشطيب من أهم المنتجعات على شاطئ البحر الأحمر.

وأشارت «إتقان» إلى أن المنتجع يضم قاعات للمؤتمرات والندوات وصالات أفراح واستقبال فاخرة تستوعب أكثر من 400 شخص للرجال ومثلها للنساء، إضافة إلى وجود ناد صحي للرجال وآخر للنساء بمسابح خاصة وذات مواصفات عالمية، مضيفة أن الشاليهات تم تصميمها بطريقة غير تقليدية وتمكن الساكنين من الخصوصية لقضاء أوقات ممتعة عبر إطلالة ساحرة على البحر الأحمر.

ونوهت «إتقان» إلى أن المنتجع يتميز بتوسطه بين مدينة ينبع البحر والصناعية وارتباطه بالشوارع الرئيسية وسهولة المداخل والمخارج للمنتج، وقربه من مراكز التسوق والخدمات اللوجستية بالمدينة، حيث يبعد عن المطار بـ 20 دقيقة ما يجعله مجالا خصبا للاستثمار العقاري الواعد الذي يجمع بين رفاهية المكان وعوائد الاستثمار المجدية.

ولفتت «إتقان» في ختام بيانها الصحفي إلى أن مدينة ينبع تعتبر من المدن الواعدة والحيوية للاستثمار بمنطقة المدينة المنورة وتتمتع ببنية تحتية متطورة، حيث تعد من المدن ذات الوجهة السياحية بإطلالتها على البحر الأحمر واحتضانها لأكبر المدن الصناعية الكبرى بالمملكة.

ودعت شركة إتقان العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفسار عن «منتجع لؤلؤة ينبع» للتواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)، (0550052000)، أو الجوال ( 0550053000)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.