‏كشف تقرير الاستدامة 2020 لشركة المراعي، أنه بحلول عام 2025 ستحقق المراعي هدفها الإستراتيجي بخفض النفايات التي يتم طمرها في المكبات عبر جميع قطاعاتها بنسبة 50%، إضافة إلى أن 100% من مخازن التبريد في مستودعاتها، ستكون داعمة للمبادرات المحلية التي تهدف إلى خفض الاحتباس الحراري الكوني.

وأضاف التقرير أن «المراعي» واصلت تنفيذ برامج إعادة تدوير النفايات الغذائية للاستفادة منها على المستوى البيئي، مع التوسع في تنفيذ هذه البرامج في بعض عمليات التصنيع الخاصة بالشركة تماشياً مع الجهود المحلية المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأوضح التقرير أنه خلال عام 2020، تمكنت الشركة من خفض إجمالي النفايات المتولدة بنسبة 15%، بينما زاد حجم النفايات المعاد تدويرها بنسبة 13%، فيما زادت نفايات الأغذية التي تجنب الشركة إرسالها للمكبات بنسبة 3% مقارنةً بعام 2019، وبذلك، بلغت نسبة إجمالي النفايات التي تم طمرها في المكبات 59% في عام 2020 (مقارنةً بخط الأساس البالغ 70% في عام 2018).

يذكر أن شركة المراعي حققت زيادة في استخدام الطاقة الشمسية بنسبة 119% مقارنة بـ عام 2019، وذلك في إطار حرص الشركة على تطبيق حلول أكثر استدامةً للحد من الانبعاثات كل يوم.