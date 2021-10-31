أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن هاتف HUAWEI nova 9 الجديد، رائد عصره وملك الكاميرات للمستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال حفل إطلاق إقليمي أقيم في دبي. من خلال ميزات مبتكرة وعناصر تصميم عصرية، فإن أحدث هاتف لسلسلة HUAWEI nova سيطلق إلهامًا جديدًا بفضل نظام الكاميرا القوي وجميع ميزات الفيديو الجديدة، والتي تخلق إمكانيات جديدة للمستخدمين أثناء تسجيلهم اللحظات في حياتهم.

وسيتوفر هاتف HUAWEI nova 9 للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية باللونين المرصع بالنجوم الأزرق والأسود الجديد بدءا من 17 نوفمبر 2021 بسعر 1899 ريالا سعوديا عبر متجر هواوي الإلكتروني وعدد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة.

ويظهر هاتف HUAWEI nova 9 لأول مرة بألوان جديدة كليًا - اللون رقم 9 – Colour No. 9 ويتميز بمجموعة من تقنيات الكاميرا الرائدة بما في ذلك نظام كاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب مصفوفة مرشح الألوان RYYB (CFA) وتقنية XD Fusion Engine. تتيح الكاميرا للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. ويتميز بشاشة العرض المنحنية الأصلية ذات الألوان الأصلية بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز والمعالج القوي وعمر البطارية الممتاز وتقنية الشحن فائقة السرعة HUAWEI Supercharge بقوة 66 واط التي توفر تجربة سلسة، بينما تسهل ميزات الجهاز الفائق التآزر بين الهاتف ومنتجات هواوي الأخرى بسلاسة.

هاتف HUAWEI nova 9

وفي هذا الإطار صرّح رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا بابلو نينغ، بالقول «من خلال ربط هواوي بجيل الشباب من المستهلكين، تم تصميم سلسلة هواتف nova لتكون أبرز المنتجات. من خلال التحديثات القوية للأجهزة وتكامل نظام التشغيل، ويقدم هاتف HUAWEI nova 9 مجموعة مثيرة من الميزات بما في ذلك تصميم رائع مع ألوان جديدة كليًا - اللون رقم 9 ونظام كاميرا فائق الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، وشحن فائق السرعة من هواوي بقوة 66 واط – HUAWEI SuperCharge وميزات الجهاز الفائق المستقبلية. علاوةً على ذلك، يوفر تسجيل الفيديو بدقة 4K وميزة التسجيل الأمامي / والخلفي المستمر المزيد من الطرق للمستخدمين لإنشاء مقاطع فيديو جذابة والاستجابة للطلب المتزايد على مدونات الفيديو».

(صورة السيد بابلو مع هاتف HUAWEI nova 9)

تصميم جديد يخطف الأنفاس

هاتف HUAWEI nova 9 هو هاتف ذكي أنيق. يقدم اللون الجديد رقم 9 – Colour No. 9، والذي تم إنشاؤه باستخدام عملية Starry Flash AG Glass الجديدة تمامًا والتي تضيف نسيجًا فريدًا للهيكل وتبرز وحدة الكاميرا المميزة، مما يمنحها مزيدًا من التركيز البصري. تحت دائرة الضوء، يضيء الجهاز بأكمله ويتألق. ويحتوي الهاتف على شاشة منحنية ملونة أصلية بقياس 6.57 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز مع سطح مدبب يتدفق مثل الشلال، مما يقلل من الحافتين اليمنى واليسرى للحصول على رؤية غامرة بشكل أكبر. ممّا يمكنه عرض 1.07 مليار لون، ويتميز بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس 300 هرتز لتحسين الاستجابة.

كما أن تصميم هاتف HUAWEI nova 9 نفسه مثير للإعجاب، حيث يبلغ سمكه 7.77 مم فقط ويبلغ وزنه 175 جرامًا. كما يتميز بحلقة Star Orbit Ring المستوحاة من Nebula والتي ظهرت لأول مرة مع هاتف HUAWEI nova 8. وتأتي مع شعار حلقة «nova» الذي يبرز حلقة Star Orbit Ring، مما يجعله أكثر شهرة وجاذبية. ولا تمثل ميزات التصميم هذه استمرارًا للإرث فحسب، بل تمثل أيضًا ولادة جديدة له.

«التقط قصتك بكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل»

يتميز نظام الكاميرا الخلفية بكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو وكاميرا عمق. يتضمن مستشعرًا كبيرًا مقاس 1 / 1.56 بوصة و RYYB CFA بحساسية عالية للضوء، حيث يجمع 40 بالمائة من الضوء بالمقارنة بمستشعر RGGB القياسي. يتيح ذلك للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، مما يضمن عدم تعريض الأجزاء الساطعة من الصورة للضوء بشكل مفرط بينما تكون المناطق المظلمة واضحة ومليئة بالتفاصيل.

وبمجرد أن تلتقط أجهزة الكاميرا صورة، تبدأ تقنية XD Fusion Engine في العمل، باستخدام تقنيات التصوير الحاسوبي المتطورة لتحسين تفاصيل الصورة وجودتها بشكل كبير.

ابتكارات مدونة الفيديو:

يتميز هاتف HUAWEI nova 9 بكاميرا أمامية عالية الدقة تبلغ 32 ميجابكسل تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K، وتثبيت الفيديو AIS (AI Image Stabilization)، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور عالية الدقة لأنفسهم أثناء التحدث إلى الكاميرا أو عند قيامهم بالتدوين عبر الفيديو.

وبفضل التسجيل الأمامي / الخلفي المستمر، يمكن للمستخدمين أيضًا التبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية، مما يسمح لهم بالتقاط قصتهم بسلاسة في ملف فيديو واحد. يسمح تسجيل الفيديو مزدوج السماح للمستخدمين بعرض ردود أفعالهم المباشرة على الأحداث، في نفس الوقت باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية دون الحاجة إلى تحرير، وعندما تريد عرض الصورة الكبيرة والتفاصيل، يمكنك في نفس الوقت التقاط لقطة قريبة و لقطة بزاوية واسعة في نفس الوقت.

وباستخدام تطبيق Petal Clip، يمكن للمستخدمين بسهولة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من قوالب وموضوعات الفيديو قبل نشر مدونات الفيديو الخاصة بهم أو مقاطع الفيديو الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي في أي وقت من الأوقات. علاوة على ذلك، تم تبسيط عمليات التحرير المعقدة بفضل بحث الفيديو وإنشاء الفيديو بنقرة واحدة.

«القوة في متناول يدك»

يدعم الجهاز تقنية Touch Turbo الجديدة، التي ترتقي بألعاب الأجهزة المحمولة إلى مستوى جديد لأنها تتيح تحكمًا أكثر دقة واستجابة. سواء كان ذلك للألعاب أو لمجرد تصفح الإنترنت، كما يوفر هاتف HUAWEI nova 9 عمر بطارية ممتاز مع بطارية عالية السعة 4300 مللي أمبير في الساعة. بالإضافة إلى ذلك، يتم الحفاظ على أوقات الشحن عند الحد الأدنى، حيث يدعم الهاتف الذكي الجديد تقنية الشحن فائقة السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط.

«إلهام جديد في تجربة المستخدم»

مع هاتف HUAWEI nova 9، أصبح التحكم في أجهزة متعددة في آنٍ واحد أمرًا سهلاً مثل التحكم في جهاز واحد فقط، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device. تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة أو العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration مع الأجهزة الأخرى، مثل تلفاز HUAWEI Vision وسماعات FreeBuds وجهاز MatePad اللوحي وحاسوب MateBook المحمول. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة HUAWEI MatePad لتنشيط ميزة العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration بين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي؛ أو النقر فوق رمز HUAWEI MateBook لتنشيط ميزة العرض على عدة شاشات - Multi-screen Collaboration بين الهاتف الذكي والحاسوب المحمول أو النقر فوق رمز HUAWEI FreeBuds لتبديل إخراج الصوت بسلاسة إلى سماعات هواوي الخاصة بهم.

مع نظام الملفات الموزعة، يمكن أن يعمل HUAWEI nova 9 أيضًا كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقت مضى.

باستخدام هاتف HUAWEI nova 9، يمكن للمستخدمين أيضًا تحويل مكالمات ميزة MeeTime إلى تلفاز HUAWEI Vision الذكي وإجراء المكالمة من خلال الاستفادة من الشاشة الكبيرة والكاميرا ومكبرات الصوت. يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة شاشتهم بسهولة أثناء مقطع فيديو وحتى تحديد الأماكن الرئيسية لعرض الأفكار المهمة مباشرةً.

متجر AppGallery: موثوق ومبتكر وآمن

يعمل هاتف HUAWEI nova 9 على واجهة المستخدم EMUI 12، التي توفر تجربة ذكية وسلسة للمستخدمين. ويتوفر متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن في هاتف HUAWEI nova 9، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات ذات جودة عالية.

«حزمة Petal One وهاتف HUAWEI nova 9»

Petal One عبارة عن حزمة اشتراك الكل في واحد لجعل حياتك أفضل، والتي تشمل على Mobile Cloud والفيديو والموسيقى والمزيد من الخدمات القادمة. توفر Petal One خدمة عضوية متعددة السيناريوهات ويمكن دعمها على أجهزة متعددة بما في ذلك هواتف هواوي المحمولة والأجهزة اللوحية الذكية القابلة للارتداء. عند شراء هاتف HUAWEI nova 9، يمكنك الاستفادة مما يلي:

HUAWEI Music اشتراك مميز - VIP مجاني لمدة 3 أشهر

HUAWEI Video اشتراك مميز - VIP مجاني لمدة شهر

سحابة HUAWEI Mobile Cloud بسعة 200 جيجابايت سعة تخزين مجانية لمدة شهر واحد أو خصم 200 جيجابايت بنسبة 30٪ عند الاشتراك لمدة عام.

عروض خدمة Huawei Care:

توفر HUAWEI حماية مجانية لمدة عام واحد لرعاية الشاشة من HUAWEI بمبلغ 129 ريالا سعوديا وحماية من الأضرار العرضية لمدة عامين بمبلغ 299 ريالا سعوديا لمستخدمي HUAWEI nova 9 الجدد كمزايا حصرية، والتي يمكن الحصول عليها عبر الإنترنت أو من خلال متاجر Huawei.

عروض الطلب المسبق في المملكة العربية السعودية من 17 نوفمبر إلى 24 نوفمبر 2021:

تقدر قيمة الهدايا المرفقة بالهاتف خلال فترة عرض الطلب المسبق ب 883 ريالا سعوديا وهي:

سماعات HUAWEI FreeBuds Pro +اشتراك مجاني لمدة شهر في HUAWEI Mobile Cloud مع 200جيجابايت

+ اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في HUAWEI Music + اشتراك مجاني لمدة شهر في HUAWEI Video + اشتراك مجاني في STARZPLAY VIP لمدة شهرين

اشتراكات HUAWEI Music و HUAWEI Video المجانية صالحة للمستخدمين لأول مرة فقط.

الاشتراك المجاني ل STARZPLAY VIP لمدة شهرين صالح إذا تم المطالبة به بحلول 31 ديسمبر 2021.

«ساعة HUAWEI WATCH FIT new»

أعلنت هواوي أيضًا عن إضافة جديدة إلى سلسلة ساعات HUAWEI WATCH FIT الذكيّة، حيث تقدم ساعة HUAWEI WATCH FIT new، وهي أحدث ساعة ذكية للمبتدئين. تأتي مع جسم ساعة مستطيل مع شاشة AMOLED مقاس 1.64 بوصة بدقة عرض 456 × 280 بألوان عصرية. لتلبية احتياجات اللياقة البدنية للمستهلكين، تدعم ساعة HUAWEI WATCH FIT new المدرب الشخصي المتحرك بالإضافة إلى 97 وضع تمرين، بما في ذلك وضع نط الحبل الجديد. وفي الوقت نفسه، ويتطابق إطار الساعة المعدني مع أحزمة الساعة الملونة و 300 + وجوه الساعة النابضة بالحياة، مما يسمح للمستخدمين بإقران الساعة الذكية لسيناريوهات مختلفة. وسوف تتوفر ساعة HUAWEI WATCH FIT الجديدة قريبا في المملكة العربية السعودية.

ساعة HUAWEI WATCH FIT new

«جهاز HUAWEI MatePad T اللوحي إصدار الأطفال»

أعلنت هواوي أيضًا عن جهاز HUAWEI MatePad إصدار الأطفال المصمم مع وضع تعليم الأطفال ونموهم الصحي في الاعتبار. تتوافر هذه الإضافة الأحدث إلى سلسلة أجهزة HUAWEI MatePad T اللوحية، المتوفرة في متغيرين مقاس 8 بوصات و9.7 بوصات على أجهزة لوحية جميلة مصممة خصيصًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 8 سنوات. تتميز بتصميم بسيط وأنيق، حقيبة أطفال، قلم، ركن الأطفال الذي يأتي محملاً مسبقًا بمحتوى غني وصديق للأطفال، وميزات راحة العين ومساعد الوالدين بالإضافة إلى حماية الشحن. يتوفر الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad T في المملكة العربية السعودية ابتداء من سعر 549 ريالا سعوديا.

جهاز HUAWEI MatePad T اللوحي إصدار الأطفال

ميزان HUAWEI Scale 3 Pro

علاوة على ذلك، أعلنت هواوي أيضًا عن إطلاق ميزان HUAWEI Scale 3 Pro، وهو أحدث تكرار لميزانها الذكي عالي الدقة. والذي تم تكوينه بثمانية أقطاب كهربائية مزدوجة التردد لقياس بيانات السوائل داخل الخلايا وخارجها، وتكملها ميزة HUAWEI TruFitTM 2.0، التي تتميز بخوارزميات قياس مطورة. استنادًا إلى القياس التفصيلي، يتيح مقياس HUAWEI Scale 3 Pro للمستخدمين فهمًا أفضل لمعدل الدهون في الجسم وكتلة العضلات والهيكل العظمي وتركيبات الجسم الأخرى. ويتوفر مقياس HUAWEI 3 Pro في المملكة العربية السعودية بسعر 399 ريالا سعوديا.