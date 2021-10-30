الكيان الجديد يمثل إحدى أكبر شركات وساطة التأمين في المملكة. عبداللطيف جميل لوساطة التأمين وستاركير تندمجان في كيان واحد تحت اسم عبداللطيف جميل للتأمين، بقيادة تركي السديري، الرئيس التنفيذي لشركة ستاركير. تسعى عبداللطيف جميل إلى تشكيل مستقبل قطاعاتها الأساسية، بما فيها الخدمات المالية، من خلال محفظة من الاستثمارات الإستراتيجية في المملكة وفي جميع أنحاء العالم.

أعلنت «عبداللطيف جميل لوساطة التأمين» إندماجها مع شركة «ستار كير» لوساطة التأمين ضمن إستراتيجيتها لتعزيز عروض التأمين في السعودية ودفع التوسع المستمر للقطاع في إطار رؤية المملكة 2030.

وتُعد شركة «ستار كير» بخبرتها الواسعة وخدماتها المميزة واحدةً من الشركات البارزة في قطاع التأمين بالمملكة، حيث تقدم خدماتها لشركات تأمين الرعاية الصحية الطبية الدولية الرائدة.

وقد تقرر دمج «عبداللطيف جميل لوساطة التأمين» و«ستار كير» في كيان واحد تحت مسمى «عبداللطيف جميل للتأمين»، مما يتيح للجانبين تقديم خدمات مميزة للعملاء وخبرات لا تضاهى في التأمين الطبي والتأمين على السيارات والتأمين العام في جميع أنحاء المملكة عبر «عبداللطيف جميل للتأمين»، التي ستتحول مع إتمام الصفقة إلى واحدة من كبرى شركات وساطة التأمين في المملكة، بقيادة رجل الأعمال السعودي والرئيس التنفيذي لشركة «ستار كير» تركي السديري.

وتأتي صفقة الإندماج في وقت يشهد فيه قطاع التأمين في المملكة نمواً ملحوظاً بالتوازي مع التوسع المستمر للقطاع الخاص بالمملكة.

وتأتي الخدمات المالية على رأس الأنشطة الرئيسية لـ«عبداللطيف جميل»، إلى جانب مشاريعها في قطاعات الطاقة والتنقل والرعاية الصحية، والتي تسعى الشركة من خلالها إلى تشكيل مستقبل هذه القطاعات في المملكة وفي جميع أنحاء العالم.

وقال نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل حسن جميل: «نرى أن هذه الشراكة الجديدة فرصة حقيقية لتعزيز خدماتنا في جميع أنحاء المملكة، وبناء قيمة حقيقية وملموسة للسعوديين. هذه أوقات مهمة لعبد اللطيف جميل للتأمين، والقطاع، وعملائنا. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع تركي الذي قام بعمل رائع مع ستار كير».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ستار كير لوساطة التأمين تركي سلمان السديري: «فخورون بهذا الاندماج مع عبداللطيف جميل للتأمين ونعتبره علامة فارقة في إستراتيجيتنا للنمو، ذلك أنه يوفر للجانبين فرصا جديدة ومثيرة لتعزيز جودة خدماتنا والترويج لعروضنا في جميع أنحاء المملكة، كما أنه يعكس حجم التوسع الهائل في سوق التأمين في السعودية».