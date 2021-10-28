أعلن طيران أديل، الشركة الوطنية الأكثر صعوداً في صناعة النقل الجوي بمنطقة الشرق الأوسط اليوم، عن فوزه بجائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي لعام 2021 عن فئة أفضل خطوط طيران في التجارة الإلكترونية.

وتحتفي جائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي والتي تنظمها مجلة بيزنس ريفيو الآسيوية وهي مجلة أكاديمية متعددة التخصصات بالشركات الرائدة التي تقدم مساهمات استثنائية لدعم الابتكار التكنولوجي بمنتجات وحلول حصرية وجديدة في مجال أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي فوز طيران أديل بالجائزة تقديراً لتميزها الذي حققه موقعها الإلكتروني على الإنترنت وتطبيقها على الهواتف المتنقلة وذلك في إطار سعيها المستمر لتسهيل وتبسيط إجراءات السفر وتجويد الخدمات الإلكترونية المقدمة بهدف تحسين تجربة السفر جواً، وذلك من خلال تحديث شامل وجذري لمختلف قنوات الشركة الإلكترونية قامت به أخيراً، شمل إضافة حزمة متنوعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمبتكرة للحجز واختيار المنتجات والدفع والتي تضمن توفير الوقت والجهد للعملاء.

وبهذه المناسبة عبر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة طيران أديل الأستاذ أحمد بن عبدالكريم البراهيم عن سعادته بالفوز بالجائزة مؤكداً أنها تأتي كدليل واضح على تميز الشركة في تحقيق إنجازات تكنولوجية نوعية لاسيما أنها تعكس جودة وتميز وموثوقية الخدمات الإلكترونية للعملاء عبر كافة منصات الشركة، والتي يشكل حالياً حجم تعاملات تتجاوز ما نسبته أكثر من 90%.

واعتبر أحمد البراهيم، أن فوز الشركة جاء نتيجة لاعتمادها على توظيف الابتكار والإبداع في مجال الحلول الذكية التي تتماشى مع أهداف التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030، والموجهة نحو المزيد من التطوير الذي يستهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدمها كافة القطاعات الحكومية والأهلية وفي مقدمتها صناعة النقل الجوي وسبل تطويرها وتقدمها.

وأضاف البراهيم أن «طيران أديل» من خلال جهود المستمرة لتطوير خدماته الإلكترونية يتطلع إلى المضي قُدمًا لتحقيق المزيد من النجاحات، ومواصلة مسيرته في التحليق للريادة في مجال خدمات الطيران الاقتصادي على جميع المستويات، في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الطيران المدني من القيادة الرشيدة - حفظها الله.