تعمل هواوي في مجال الأعمال الاستهلاكية منذ عام 2011. على مدى السنوات العشر الماضية، استثمرت الشركة باستمرار في البحث والتطوير لمنتجاتها الاستهلاكية. فقط في مجال الهواتف الذكية، كانت هواوي رائدة في الكثير من التقنيات والتصميمات التي نراها في هواتف اليوم. على سبيل المثال، كانت هواوي أول من أدخل إعداد الكاميرا الثلاثية مع هاتف HUAWEI P20 Pro. مع سلسلة هواتف P30 أتت الشركة بتقنية التكبير الفائق - SuperZoom، والتي تتيح للمستهلكين التقاط لقطات تكبير مذهلة لم يظن المستهلكون أنها ممكنة باستخدام الهواتف الذكية. وهذان هما مجرد غيض من فيض. وبحسب الشركة، فإن هواوي تخدم حاليًا 730 مليون مستخدم، وتربط مليار جهاز حول العالم. تشهد هذه الأرقام على نجاح هواوي وعلى ثقة المستهلكين في الشركة. عندما ترى مقدار الوزن الثقيل لشركة هواوي منذ سنوات، فإن غيابها يكون غريبًا كثيرًا. ومع ذلك، عندما تضع في اعتبارها بيئة السوق القمعية التي وضعتها هواوي في العام الماضي، فإنها تبدأ في أن تكون منطقية.

ولكن هواوي لا تستسلم. لقد عززت التحديات من تصميم هواوي. لا تزال الشركة ملتزمة تجاه المستهلكين والأسواق الدولية، ولا يزال لديها شيء ما في جعبتها لا يمكنها الانتظار لتظهره للعالم. في الواقع، تستعد هواوي للكشف عن هاتف ذكي جديد في أكتوبر في وقت لاحق من هذا العام - HUAWEI nova 9.

#أدرج صورة (ملصق اجتماعي تشويقي لـ nova) ما هي سلسلة هواتف HUAWEI nova؟ ما لم تكن من محبي هواوي المتحمسين، فهناك فرصة جيدة لأنك لم تسمع عن سلسلة هواتف nova من هواوي. الآن في عامها السادس، يتم وضع سلسلة HUAWEI nova باعتبارها الهواتف الذكيّة الرائدة لجيل الشباب. الاسم مشتق من اللاتينية. نوفا، صفة واحدة في اللاتينية «نوفوس» تعني جديد. وتمثل الشباب والحيوية والثقة. ومن المثير للاهتمام أن كلمة «ابتكار» بالإنجليزية (Innovation) تحتوي أيضًا على نوفا – nova. أما بالنسبة للسلسلة نفسها، إذا قمنا بتلخيصها في ثلاث كلمات، فسيكون: ابتكار، أنيق ومحدّد. دعونا نتعمق أكثر ونرى كيف ترتبط هذه الكلمات الثلاث بـ Huawei nova.

الابتكار هو أساس سلسلة HUAWEI nova. منذ البداية، لطالما عرضت سلسلة HUAWEI nova بعضًا من أفضل التقنيات - بما في ذلك التصميم والكاميرا وحلول الشحن السريع والتطبيقات والمزيد - التي تقدمها هواوي منذ إنشائها في عام 2016. أسلوب سلسلة هواتف Huawei nova أنيق ومحدد، ويحتوي على رمز العلامة التجارية الخاصة بها، وتأتي الهواتف في هذه السلسلة بألوان وتصاميم أنيقة تزين مستخدميها بأناقة، بالإضافة إلى توفير تجربة ترفيهية متميزة، يتمتع الأشخاص الذين يمتلكون هذا المنتج بأسلوب «نوفا» الفريد.

على سبيل المثال، تشتهر سلسلة هواتف HUAWEI nova بأجهزتها الرقيقة للغاية وخفيفة الوزن، مثل هاتف HUAWEI nova 5T الذي يبلغ سمكه 7.87 مم فقط ويزن 174 جرامًا فقط، وهاتف HUAWEI nova 7 بهيكل نحيف يبلغ 7.96 مم ويزن 180 جرامًا. يتم تحديد سلسلة nova أيضًا من خلال تجارب الترفيه المتميزة التي تقدمها. مع سلسلة هواتف HUAWEI nova، ابتكرت هواوي ميزات التجميل بالذكاء الاصطناعي لنقل صور السيلفي إلى مستوى جديد. مع هذه السلسلة، يتم منح المستهلكين أيضًا إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من تقنيات هواوي المذهلة، مثل خاصيّة الوضع الليلي الفائق- Super Night Mode، وتحسينات البرامج والبطارية، وميزة الشحن فائق السرعة - HUAWEI SuperCharge والمزيد.

التالي في السلسلة: هاتف HUAWEI nova 9 من هاتف HUAWEI nova 9 رائد عصره وملك الكاميرات، يمكنك أن تتوقع نفس التميز في التصميم والكاميرا وتكنولوجيا الشحن والميزات الذكية التي تحصل عليها من هواتف هواوي الذكية الجديدة الأخرى.

من منظور التصميم، من الآمن أن نفترض أنك ستحصل على هاتف نوفا - nova يأتي بشاشة منحنية بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز. بالإضافة إلى الألوان المذهلة التي يتم التعبير عنها بأنسجة جديدة مصنوعة من عمليات التصنيع المبتكرة. سيتوفر في طراز Starry Blue الجديد كليًا، والذي سيتميز بتصميم جسم فائق النحافة يجعل من السهل التعرف عليه على الفور.

لن تخيب الكاميرا. لطالما كانت سلسلة هواتف HUAWEI nova من أوائل المتبنين للتقنية الرائدة. يأتي الهاتف الجديد مزودًا بكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف وميزة التسجيل الأمامي / الخلفي المتواصل الجديدة التي تكملها الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل لإنشاء مدونة فيديو سهلة وعالية الجودة.

بالإضافة إلى عمر بطارية طويل الأمد، يضمن دعم HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط سرعات شحن سريعة، مما يساعد على التخفيف من قلق المستخدمين المنخفض بشأن البطارية.

مثل أي من منتجات هواوي الأخرى، فإن هاتف HUAWEI nova 9 غارق في الحمض النووي المبتكر لهواوي، التي نوفر تجارب مستخدم ممتازة عبر سيناريوهات الاستخدام المختلفة. تتيح سلسلة nova أيضًا إمكانية الاتصال متعدد الأجهزة لتتوافق مع الأجهزة الأخرى في النظام البيئي الشامل لجميع السيناريوهات لشركة هواوي، مثل سماعات الأذن من هواوي، والساعات الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الحواسيب المحمولة.

يعمل هاتف HUAWEI nova 9 على أحدث إصدار من واجهة المستخدم EMUI، EMUI 12، التي توفر استجابة تحكم عالية وسريعة بالإضافة إلى تجربة سلسة لتشغيل التطبيقات. سواء للعمل أو الدراسة أو الاتصال عن بعد، أو الألعاب، أو الترفيه أو تحرير المستندات، يوفر الهاتف الذكي الجديد تفاعلًا جديدًا تمامًا وسيناريوهات يتسم بالبساطة والسرعة والسلاسة والأمان والموثوقية.

هاتف HUAWEI nova 9 تطلع إلى 31 أكتوبر يؤكد إطلاق هاتف HUAWEI nova 9 على التزام هواوي تجاه المستهلكين العالميين. من المقرر أن يتم الإعلان عن البث المباشر عبر الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في 31 أكتوبر. تذكر التاريخ لتكون من بين أول من يتعلم المزيد عن هذا الجهاز المثير.