كشف المركز الوطني للمعلومات الصناعية في تقرير حديث (اطلعت «عكاظ» عليه)، أن قيمة المصانع المنتجة بالمملكة حتى نهاية الربع الثالث 2021 بلغت نحو 1.27 تريليون ريال، ووصل عدد المصانع المنتجة نحو 8,391 مصنعا، ويقدر عدد العمالة في تلك المصانع ب 968,121 عاملا.وأشارت الإحصائية أن 60.3% من رأس مال المصانع تعد استثمارات وطنية برأس مال 763.15 مليار ريال، و34.9% استثمارات مشتركة، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية 4.8%، ويبلغ إجمالي الاستثمارات في المصانع نحو 1.27 تريليون ريال.وكانت المصانع «متوسطة الحجم» الأعلى من بين المصانع الأخرى ويبلغ عددها 3907 مصانع، ثم المصانع الصغيرة بعدد 3671 مصنعا، ثم الكبيرة بعدد 813 مصنعا، فيما جاء عدد العمالة المرخصة في المصانع الكبيرة 477,425 عاملا، يتبعهم في المصانع المتوسطة 379,342 عاملا، ثم المصانع الصغيرة ويبلغ عدد العمالة بها 111,354 عاملا.