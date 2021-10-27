وعد مساعد مدير إدارة الرقابة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد القطان، بمعالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي لتذليل كافة العقبات التي تعترض تطبيق قرارات التوطين، مع النظر في الاقتراحات المقدمة من المستثمرين لمعالجة توفير الكوادر البشرية الوطنية.وقال خلال لقاء موسع للقطاع الصحي في غرفة الشرقية أمس (الثلاثاء): «مشكلة التسرب الوظيفي يمكن معالجتها بعدة حلول، منها إعطاء المنشآت الصحية فترة سماح دون إيقاف الخدمات، خاصة في ظل حرص الوزارة على ضبط سوق العمل والمحافظة عليه لمصلحة الجميع».وطالب المستثمرون في القطاع الصحي، بضرورة تعديل نسب التوطين في المناطق النائية، ووصفوا نسب التوطين الحالية في المناطق النائية بـ«المجحفة»، ودعوا إلى ضرورة إعادة النظر في نسب التوطين، لصعوبة توفر الكوادر الوطنية المؤهلة.وأعلنوا عدم مقدرة صندوق «هدف» وبرنامج «نطاقات» على توفير الكوادر البشرية الوطنية القادرة على تغطية نسب التوطين المقررة، فبعض المنشآت الصحية في طب الأسنان غير قادرة على توفير النسب المطلوبة.