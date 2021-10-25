الاستحواذ يتوافق مع استراتيجية صافولا للأغذية الهادفة إلى تطوير أعمالها التجارية والتركيز على الفئات ذات الإقبال المتزايد لدى الشباب

أعلنت مجموعة صافولا (المجموعة) وهي شركة استثمارية استراتيجية قابضة رائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشركة ليفانت كابيتال وهي شركة متخصصة في الاستحواذ على الشركات الخاصة مقرها دبي، وشركة سبايسمين (Spicemen) المحدودة، عن أن شركة صافولا للأغذية (والمملوكة بالكامل لمجموعة صافولا) قد أكملت اليوم بنجاح عملية استحواذها على شركة بايارا القابضة المحدودة (بايارا). بدأت شركة بايارا عملياتها منذ حوالى ثلاثة عقود وهي شركة غذائية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل منتجاتها المكسرات والتوابل والأعشاب والفواكه المجففة والبقول بالإضافة إلى الوجبات الخفيفة المعبأة، كما تمتد شبكة توزيعها إلى جميع أرجاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأكثر من ثلاثين دولة أخرى في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة صافولا للأغذية قد قامت بالاستحواذ على شركة بايارا القابضة المحدودة بنسبة 100%، حيث بلغت قيمة الصفقة 260 مليون دولار نقداً، أي ما يعادل 975 مليون ريال سعودي تقريباً. ويُعد هذا الاستحواذ خطوة جوهرية نحو تحقيق استراتيجية قطاع صافولا للأغذية للتركيز على النمو والتوسع في الفئات الغذائية ذات الاقبال المتزايد والقيمة المضافة والتي تستهدف فئات الشباب.

إن هذا الاستحواذ يوفر مصادر إمداد مؤسسة بشكل جيد، كما يتيح قدرات إضافية في التوزيع والتسويق وإمكانيات الدخول للأسواق بشكل عام، بجانب أنه يمثل فرصة لمواءمة وتكامل عمليات بايارا وصافولا للأغذية بشكل كبير، فضلاً عن أن أنشطة وعمليات بايارا تقودها الاتجاهات السائدة نحو تحقيق نمط حياة صحي والنمو في فئة الشباب.

سجلت بايارا صافي مبيعات بلغ حوالى 420 مليون ريال سعودي لفترة اثني عشر شهراً انتهت في مارس 2021م مع متوسط هامش ربحي صحي قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA).

وبهذا الخصوص، صرح وليد فطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا قائلاً: «إن الاستحواذ على شركة بايارا يمثل إضافة إستراتيجية لمجموعة صافولا ودليلا على التزامنا الراسخ بمواصلة توسيع محفظة صافولا الاستثمارية لتشمل شركات تركِّز على التوجهات المستقبلية، كما أنه يعزز من تركيزنا على النمو وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهمينا».

بالإضافة إلى ذلك، صرح سامح حسن- الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأغذية قائلاً: «إن الاستحواذ على شركة بايارا يأتي منسجماً مع إطار استراتيجية شركة صافولا للأغذية والتي تهدف إلى تنويع عملياتنا عبر التوسعات التي تركز على الاستفادة بشكل أساسي من زيادة الإنفاق على الأغذية الصحية.كما نسعى لإدخال هذا النشاط الجديد وقيادته ضمن عمليات شركة صافولا للأغذية من خلال التوسع الإقليمي مع تعزيز وتوحيد قاعدتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وفي ذات السياق، صرح الرئيس التنفيذي لشركة بايارا الأستاذ/ جان مارك لوراو قائلاً: «نحن سعداء بانضمامنا إلى فريق صافولا للأغذية، في ضوء تحقيق بايارا نجاحا ملحوظا على مدى الثلاثين سنة الماضية، ونتطلع لمواصلة البناء على هذا الأساس القوي لمواصلة هذا الحماس خلال المرحلة المقبلة».

وبهذا الخصوص تم الاستعانة بشركة إيفرشيدز ساذرلاند (Eversheds Sutherland) كمستشار قانوني وشركة إرنست ويونغ (EY) كمستشار للدراسات في الجوانب المالية والضريبية. كما عمل فريشفيلدز بروكهاوس ديرينغر (Freshfields Bruckhaus Deringer) كمستشار قانوني لمساعدة ليفانت كابيتال وسبايسمن.