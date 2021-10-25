بدأت شركة هواوي، عملاقة التكنولوجيا العالمية، وشركة HungerStation التطبيق الرائد لتوصيل الطعام في المملكة العربية السعودية، منذ أكثر من عامين شراكتهما لتعزيز راحة العملاء في جميع أنحاء المملكة عند طلب الطعام.

وكان HungerStation من أوائل التطبيقات التي انضمت إلى AppGallery في عام 2020، وجرى دمجه مع منظومة خدمات هواوي للهواتف المحمولة (HMS)، حيث وفرت هذه الخطوة للعملاء في المملكة تجربة سلسة ومريحة عبر أجهزتهم الذكية من هواوي. وأصبحت الشراكة منذ ذلك الحين أقوى عبر العديد من الحملات التي جعلت العملاء في المملكة أقرب إلى HungerStation.

في هذا الإطار، أوضح عبد الله السعيد، رئيس قسم الشراكات لدى HungerStation كيف نجحت هذه الشراكة، مسلّطًا الضوء على المزيد حول التعاون مع هواوي، منذ دمج HungerStation مع AppGallery.

وأكد السعيد أهمية شراكة HungerStation مع AppGallery ومنظومة HMS والتي «تدور حول الوصول إلى أكبر عدد ممكن من مستخدمي أجهزة هواوي في المملكة وتيسير استخدامهم للتطبيق وخدماته»، مضيفاً: «لقد ساعدت هذه الشراكة HungerStation على تنشيط جهودها للوصول إلى جزء كبير من عملائنا الذين يستخدمون أجهزة هواوي، لا سيما أن AppGallery متجر هواوي الرسمي هو ثالث أكبر متجر تطبيقات في العالم ويوفر مجموعة متنوعة من التطبيقات العالمية والمحلية ضمن 18 فئة».

وتابع: «يعدّ HungerStation من التطبيقات الأولى التي يجري تحميلها عبر AppGallery (منذ أوائل عام 2020) ومن أوائل التطبيقات التي جرى دمجها مع منظومة HMS. ويعود ذلك إلى اهتمام HungerStation وحرصها على توفير تجربة مميزة وأكثر سلاسة لعملائها من خلال تطبيق محلي بالكامل ومتوفر على جميع أجهزة هواوي».

علاوةً على ذلك، قال السعيد: «عمل تطبيق HungerStation ضمن منظومة HMS لتشغيل التطبيق محلياً على AppGallery، مع العلم أن HungerStation تعمل باستمرار على تحسين وتحديث التطبيق لتوفير تجربة مستخدم أفضل». وأشار إلى أنهم تعاونوا ضمن عدة حملات وأنشطة مشتركة مع فريق AppGallery لتعريف مستخدميهم على الخدمات التي يقدمونها وتحقيق أهدافهم المتمثلة بالوصول إلى جميع عملائهم مستخدمي أجهزة هواوي وتيسير استخدامهم للتطبيق.

وسلّط السعيد الضوء أيضاً على مزايا هذه الشراكة في «تمكينHungerStation ليصبح التطبيق رقم 1 لتوصيل الطعام على AppGallery مع أكثر من مليون تحميل عبر سوق التطبيقات. وقد حققت الحملات التي أُطلقت مع هواوي نجاحاً كبيراً، حيث حازت الحملة الأخيرة على أكثر من 17 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي مكننا من جذب العملاء الجدد، بمتوسط أكثر من 30 ألف عملية تحميل جديدة».

وأعلن السعيد أن الدعم الذي تلقوه من فريق AppGallery خلال الفترة الماضية كان رائعاً. فقد قدّمت هواوي شراكة قائمة على التزامها الكامل مع المطوّرين من خلال علاقات تعاونية قوية، وأدوات تطوير محسّنة، ومنظومة شاملة دائمة التوسع، وقاعدة مستخدمين متنامية باستمرار، وتقديم الدعم أيضا في جميع المتطلبات الفنية والتجارية؛ مثل تحقيق هدف الحصول على المستخدمين الجدد.

وأضاف السعيد: «ستواصل HungerStation العمل عن كثب مع فريق هواوي لتطوير الأعمال من خلال دمج خدمات ومنتجات هواوي واستكشاف جميع الفرص الجديدة».

وأوضح رئيس قسم الشراكات أن HungerStation ستستمر بالتعاون بشكل أكبر مع هواوي في المستقبل من أجل تحقيق أهداف أعمالها. وقال إنهم الآن وبعد أن حققوا هذا النجاح في الشراكة، يتطلعون إلى مزيد من التكامل مع منتجات هواوي الرئيسية لتوفير تجربة مذهلة عبر الأجهزة المختلفة، مشيرا إلى أنّهم يجرون حالياً محادثات للعمل على إطلاق تطبيق HungerStation على أحدث سلسلة لساعات HUAWEI WATCH 3. وسيسمح ذلك لمستخدمي HungerStation الطلب، ومن ثم تتبع حالة طلباتهم عبر الساعة الذكية الرائدة مباشرةً وفي الوقت الفعلي.

واختتم السعيد حديثه قائلاً إن «الشركة تجري محادثات مع فريق هواوي للاستثمار في Huawei Ads وتفعيل HungerStation على أداة البحث Petal Search من أجل تزويد المستخدمين بتجربة أكثر سلاسة عند طلب احتياجاتهم على أجهزة هواوي من الطعام والمواد الاستهلاكية والصيدلانية ومن محلات الورود وغير ذلك».

الفيديو الكامل للمقابلة الحصرية مع عبد الله السعيد، رئيس قسم الشراكات لدى HungerStation

https://www.youtube.com/watch?v=lL9FAEnobjU