يبدأ غداً اكتتاب الأفراد في (1.500.000) سهم فقط تمثل ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية «العربية»، المطروحة للاكتتاب العام، بسعر 100 ريال للسهم بعد أن تم تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر، وتستمر فترة اكتتاب الأفراد على أسهم الشركة لمدة ثلاثة أيام تنتهي بنهاية يوم 22/ 03/ 1443هـ الموافق 28/ 10/ 2021.

وأعلنت، شركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية في طرح 30% من أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية «العربية» للاكتتاب العام، في وقت سابق عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة «العربية» بنجاح بعد أن حققت الفئات المشاركة حجم تغطية بلغ 126.6 مرات، حيث خصص لها (15.000.000) سهم عادي، تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

ولمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة موقع تداول الإلكتروني www.saudiexchange.sa، أو هيئة السوق المالية www.cma.org.sa أو الموقع الإلكتروني للشركة العربية للتعهدات الفنية «العربية» www.al-arabia.com أو الموقع الإلكتروني لشركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية https://www.gibcapital.com.