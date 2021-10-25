كشفت وزارة التجارة عبر مركزها الإعلامي لـ«عكاظ»، أنه يسمح للتجار استيراد السلع والمنتجات من غير الوكيل وبيعها، بشرط مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مع ضرورة الالتزام بمتطلبات الفسح الجمركي.يأتي ذلك في أعقاب ارتفاع عدد المحلات التجارية أخيرا، التي تستورد منتجات «استهلاكية» من الخارج رغم وجود وكيل محلي لها، وتقوم ببيعها بأسعار أقل من السوق، نظرا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالأسعار المباعة من الوكيل المحلي.وفي هذا السياق، طالب رجل الأعمال والوكيل المحلي لعدة منتجات سعيد بن زقر بضرورة حماية الوكلاء ممن لهم منتجات تصنع محليا، لأن الوكلاء يسهمون في خلق الآلاف من الفرص الوظيفية محليا، إضافة إلى كون منتجاتهم مطابقة للمواصفات والمقاييس، وتسهم مستقبلا في إضعاف التصدير إلى الخارج، خاصة أن دعم الوكلاء يدعم الصناعة المحلية، ويسهم مستقبلا برفع الصادرات.وشدد بن زقر على ضرورة منع الملصقات المعربة على المنتجات التي لها وكيل محلي، خاصة أن هذه الممارسات قد تدفع بعض الوكلاء للخروج من السوق، مطالبا من وزارة التجارة ضرورة حماية الوكلاء المحليين.وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أوضحت العام الماضي، أنه يشترط موافقة الوكيل أو الموزع المقيد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة عند طلب التجار استيراد (سيارات) بكميات تجارية، بخلاف استيراد الأفراد، إذ يحق لكل فرد مواطن وخليجي استيراد مركبتين كحد أقصى سنويا.