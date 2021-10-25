لامس مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) خلال تداولاته أمس (الأحد) مستوى 11955 نقطة كأعلى مستوى له منذ 15 عاما، ليفصله عن مستوى 12 ألف نقطة نحو 45 نقطة فقط، إلا أن المؤشر بنهاية تداولاته أغلق عند مستوى 11848 نقطة.وخلال التداولات، سجل سهما «الأهلي، والإنماء» أعلى مستوى تاريخي لهما، إذ لامس الأول مستوى 66 ريالا للسهم، فيما لامس الثاني مستوى 25.75 ريالا للسهم، فيما تراجع سهم «الراجحي» بنسبة 3% عقب إعلانه تحقيق أرباح قيمتها 3.8 مليار ريال عن الربع الثالث من العام الحالي 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 43% مقارنة بنفس الفترة لعام 2020.وحققت كل من شركات «بترو رابغ، التصنيع، كيان، فالكم، سابك، التموين، أملاك» أعلى مستوى لها في عام كامل، فيما سجلت وحدات الخبير ريت أدنى مستوى لها في عام كامل.