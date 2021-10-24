افتتح المهندس رئيس مجلس الإدارة لشركة ركن السرير، والوكيل الحصري لمطابخ نولتي في المملكة عبدالسلام بن مزروع المزروع، الأربعاء الموافق 2021/10/20 معرض مطابخ نولتي الألمانية الأول في مدينة جدة، وهو المعرض العاشر في المملكة.

و«نولتي» شركة ألمانية أُسست قبل 90 عاما، يقع تحت مظلتها أكثر من 300 فرع حول العالم، ومتخصصة في صناعة أفضل المطابخ العالمية، ومن أهم مزايا مطابخها أنه يتم إنتاجها بمصانع الشركة في ألمانيا، كما أن ضمان المطبخ يمتد لأكثر من 15 عاما، ويشمل الضمان جميع أجزاء المطبخ.

وتوفر الشركة خيارات متنوعة وحصرية من المطابخ العصرية، مثل «النيو» بأكثر من 25 لونا جذابا، و«الكلاسيك» بدرجات الأبيض النقي، و«المودرن» بمجموعات وألوان خلابة مختلفة، كما أن مما يميز مطابخ «نولتي» الألمانية سماكة الأخشاب وجودة الخامات المُستخدمة مثل الرخام والبورسلين والخشب المطفي واللامع الطبيعي المضغوط، ويمتاز الخشب بأنه مُعالج ومقاوم للحرارة والرطوبة والحشرات، إضافة إلى أن الشركة لديها جميع الإكسسوارات بصناعة ألمانية، ومنها الإنارة ومقابض اليدين وجميع ملحقات المطبخ، فيما تتحمل الأدراج أكثر من 80 كيلوغراما.

وتنتشر فروع «نولتي» في جميع منطق المملكة، وتخطط للتوسع خلال الأعوام القادمة.