سيزور الشيف الشهير بيير ماركوليني دبي مطلع نوفمبر القادم لافتتاح فرع جديد وثاني أفخم متجر شوكولاتة بلجيكي في الشرق الأوسط متخصص في تقديم المأكولات والحلويات اللذيذة في مول الإمارات، حيث افتتح فرعه الأول في دبي مول في عام 2019.

سيطلق خبير الشوكولاتة المعروف عالمياً والذي يتخذ من بروكسل مقراً له، متجره الجديد الفخم في الطابق الأول في مول الإمارات، ليقدم تشكيلة فاخرة من الشوكولاتة والحلويات اللذيذة من إبداعات ماركوليني اليدوية الشهية. بالإضافة إلى علب الهدايا الفاخرة متعددة الأدراج المصممة حصريًا للمنطقة، والتمور، والماكرون، والبرالين، وألواح وقلوب الشوكولاتة والمعجنات المميزة. يتميز المتجر بهندسة معمارية فريدة من نوعها بألوان برونزية دافئة وبار كبير من مجموعة واسعة من الحلويات والشوكولاتة والمعجنات ليختار الضيوف منها، وزاوية خاصة لتذوق لآيس كريم والشوكولاتة الساخنة.

انطلق الشيف بيير ماركوليني من بروكسل للعالمية واكتسب لقب صانع الشوكولاتة الفاخرة. وعُرف اسمه في جميع أنحاء العالم وشغل مكانًا بارزًا في عالم الشوكولاتة الفاخرة. ولديه 42 متجراً في أكثر البلدان شهرة حول العالم، أحدثها في مول الإمارات مع خطط توسع أخرى في السنوات القادمة في منطقة الشرق الأوسط.

وبالتزامن مع الحدث العالمي الكبير لافتتاح «إكسبو 2020 دبي»، سيتاح للزوار فرصة زيارة جناح بيير ماركوليني، والذي سيقدم لمحبي الشوكولاتة ابتكارات الشوكولاتة الشهية واللذيذة والفاخرة.

يشتهر بيير ماركوليني باهتمامه المثير في اختيار أفضل حبوب الكاكاو التي تجلب هذا الملمس الفريد للشوكولاتة من أفضل المصادر في بلجيكا متبعاً بذلك أخلاقيات مهنية عالية، وكذلك بمشاركته في كل مرحلة من مراحل إنتاج الشوكولاتة، فضلا عن استخدام أفضل مكونات الوصفات الخاصة به. إنه يتميز بالتقليدية والحرفية في صنع منتجات الشوكولاتة يدويًا وبجودة الكاكاو المستخدمة، وهو مايميز علامتة التجارية عن غيرها.،و يشتهر ماركوليني بشغفه بصنع أفضل شوكولاتة في العالم، وبخبرته في الطعام والحلويات اللذيذة.

شارك الشيف بيير ماركوليني في العديد من مسابقات المعجنات وفاز بشرف أفضل خبير طهي في العالم، فضلاً عن كونه محكمًا لبرنامج تلفزيوني لفن الطهي، مما جعله يحتل مكانة مرموقة في عالم المعجنات والشوكولاتة. إنه يصنع الشوكولاتة من علامته التجارية الخاصة ليقدم لعملائه أفضل إبداعاته من نكهات الشوكولاتة الفريدة من نوعها ومذاق لاينسى.