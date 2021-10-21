4 جوائز مرموقة منحتها منظمة الفنادق العالمية الفاخرة ومنظمة السفر والسياحة العالمية

حصل فندق حياة ريجنسي الرياض العليا كأول فندق لشركة حياة في عاصمة المملكة العربية السعودية، على أربع جوائز من منظمة الفنادق العالمية ومنظمة السفر والسياحة العالمية، التي تكرم الفنادق على المستوى العالمي، حيث حصل الفندق على جائزة أفضل فندق رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية لعام 2021 من قبل منظمة السفر والسياحة العالمية للعام الثالث على التوالي. وكأفضل أفضل فندق لرجال الأعمال في الشرق الأوسط من قبل منظمة الفنادق العالمية، وحصل أيضاً على جوائز لمركز سكون كأفضل سبا فندق لرجال الأعمال -الفائز العالمي، وجادة 56 كأفضل مطعم أمريكي.

حيث تقدم منظمة الفنادق العالمية الفاخرة ومنظمة السفر والسياحة العالمية جوائز كل عام، ويتم اختيار الفائزين بناءً على الترشيحات على مستوى الشرق الأوسط، فضلاً عن الترشيحات العالمية والإقليمية، ويتم اختيار الفندق الفائز من خلال التصويت المعتمد من النزلاء والعملاء لتقييم مستوى الخدمه المقدمة لهم.

قال وليد العوادلي، المدير العام لفندق حياة ريجنسي الرياض العليا: «نحن سعداء للغاية لفوزنا بجائزة أفضل فندق لرجال الأعمال في المملكة العربية السعودية 2021 من قبل من منظمة الفنادق العالمية ومنظمة السفر والسياحة العالمية في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي». لم يكن هذا ممكناً لولا دعمكم المستمر، شكراً لتصويتكم وسنواصل العمل من خلال رؤية 2030 لتقديم خدمات على مستوى عالمي لجميع ضيوفنا ولزوار مدينة الرياض.