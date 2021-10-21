أعلنت شركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية في طرح 30% من أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية «العربية» للاكتتاب العام عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح، بتغطية بلغت 126.6 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، وأنه تم تحديد سعر الطرح النهائي بـ 100 ريال للسهم الواحد.

وكشفت أن الفئات المشاركة اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها (15.000.000) سهم عادي، تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص (1.500.000) سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى، منوهة إلى أنه يحق لمدير الاكتتاب بموافقة هيئة السوق المالية تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى (13.500.000) سهم عادي تمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية سبق لها أن وافقت بتاريخ 28/06/2021 على طلب «العربية» بطرح (15.000.000) سهم عادي، تمثل 30% من أسهم الشركة البالغ رأسمالها (500.000.000) ريال للاكتتاب العام.

ولمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة موقع تداول الإلكتروني www.saudiexchange.sa، أو هيئة السوق المالية www.cma.org.sa أو الموقع الإلكتروني للشركة العربية للتعهدات الفنية العربية www.al-arabia.com أو الموقع الإلكتروني لشركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية https://www.gibcapital.com.