أعلنت شركة (جي آي بي كابيتال) المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية في طرح 30% من أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية أن عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم الشركة لاقت إقبالا كبيرا، وحظيت باهتمام بالغ من كافة الفئات المشاركة، وحققت نجاحا لافتا بحجم تغطية 126.6 مرة، مضيفة أن حجم التغطية للفئات المشاركة بلغ نحو 189.9 مليار ريال حيث خصص لهم (15.000.000) سهم، تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

وأكدت شركة (جي آي بي كابيتال) أنها أتمت مع الجهات المالية المستلمة كافة الاستعدادات اللازمة لاكتتاب الأفراد الذي سينطلق يوم 26 أكتوبر الجاري، ويستمر لمدة 3 أيام، مضيفة أنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص (1.500.000) سهم كحد أقصى، تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد، ويحق لمدير الاكتتاب، بموافقة هيئة السوق المالية، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى ثلاثة (13.500.000) سهم تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية سبق لها أن أعلنت موافقة مجلس إدارتها بطلب الشركة العربية للتعهدات الفنية العربية طرح (15.000.000) سهم، تمثل 30% من إجمالي اسهم الشركة للاكتتاب.

ولمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة موقع تداول الإلكتروني www.saudiexchange.sa، أو هيئة السوق المالية www.cma.org.sa أو الموقع الإلكتروني للشركة العربية للتعهدات الفنية العربية www.al-arabia.com أو الموقع الإلكتروني لشركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية https://www.gibcapital.com.