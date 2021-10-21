كشفت منصة تداول إيفست أهم المعلومات عن كيفية بيع الذعر/ الخوف وكيف يحدث، بالإضافة إلى خطواته وأهم التفاصيل حوله.

وأشارت المنصة إلى أن البيع يحدث بدافع الذعر عندما ينخفض سعر السهم بسرعة عند ارتفاع الحجم. ويحدث هذا غالبًا عندما يجبر حدث ما المستثمرين على إعادة تقييم القيمة الجوهرية للسهم، أو عندما يكون المتداولون على المدى القصير قادرين على إجبار سعر السهم على الانخفاض بدرجة كافية لإطلاق وقف الخسائر على المدى الطويل.

وتخلق العملية برمتها فرصة هائلة لصيادي القاع لبدء صفقات شراء، خاصة إذا كان الحدث وراء بيع الذعر غير جوهري أو تخميني بطبيعته مثل تحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات أو رأي محلل.

كيف يحدث بيع الذعر؟

وفقاً لما يذكره موقع ثقة أن البيع بدافع الذعر يحدث على عدة مراحل، وهي على النحو التالي:

الخطوة 1: يحدث شيء ما يتسبب في انخفاض سعر السهم بسرعة عند ارتفاع الحجم.

الخطوة 2: يحدث حجم تداول مرتفع عندما يتنافس البائعون والمشترون من أجل السيطرة على الاتجاه. ثم يأخذ الفائز الاتجاه في حجم المتابعة المنخفض.

الخطوة 3: إذا لم يحدث تغيير كبير في الاتجاه عند النقطة 2 (أي استمرار)، فعادة ما تكون هناك نقطة أخرى ذات حجم كبير قد يحدث فيها انعكاس كبير (طويل أو قصير الأجل).

الخطوة 4: تستمر هذه العملية حتى يتم إنشاء اتجاه طويل المدى وتأكيده بالعوامل الفنية أو الأساسية.

نموذج البيع المستنفد أو المنهك The Exhausted Selling Model

تم تطوير نموذج البيع المستنفد (ESM) لتحديد وقت الوصول إلى حد أدنى للسعر. حيث يتم ذلك باستخدام مزيج من مؤشرات الاتجاه والحجم والتحول التالية:

خطوط الاتجاه

الصوت

المتوسطات المتحركة

أنماط الرسم البياني

لاحظ أنه يتم استخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات لتأكيد أن الاتجاه قد تغير. بصفتك متداولًا، يمكنك اختيار عدد مؤشرات التأكيد التي ترغب في استخدامها.

كلما قل استخدام مؤشرات التأكيد زادت المخاطر وزادت المكافأة (بمعنى أنه كلما طال انتظارك للتأكيد، قلت المكاسب المحتملة التي يمكنك التقاطها) والعكس صحيح.

قواعد استخدام ESM هي:

يجب أن ينخفض ​​سعر السهم أولاً بسرعة عند ارتفاع الحجم.

سيحدث ارتفاع في الحجم، مما يؤدي إلى انخفاض جديد، ويبدو أنه يعكس الاتجاه. ابحث عن أنماط الشموع التي تظهر صراعًا بين المشترين والبائعين هنا (أي الأنماط المتقاطعة أو الابتلاع).

يجب أن تحدث أعلى موجة منخفضة.

يجب أن يحدث كسر لخط الاتجاه الهابط السائد.

يجب كسر المتوسطات المتحركة لـ 40 و / أو 50 يومًا.

يجب بعد ذلك إعادة اختبار المتوسط ​​المتحرك لمدة 40 و / أو 50 يومًا والاحتفاظ به.

لاحظ أنه يمكنك استخدام متوسطات متحركة أخرى — بشكل مثالي، تلك التي تربط بين الارتفاعات والانخفاضات. عادةً ما يكون كسر متوسط ​​متحرك أكبر مؤشر على كسر الاتجاه أكثر من المتوسطات المتحركة الأصغر.

إليك مثالًا واقعيًا حول الموضوع: